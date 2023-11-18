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Власти США расследуют случаи антисемитизма и расизма в вузах

Сергей Куприков
18 ноября 2023 г.

Министерство образования США указало на "тревожный всплеск" как антисемитских, так и исламофобских выступлений в общенациональном масштабе.

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Пропалестинская демонстрация в Вашингтоне
Пропалестинская демонстрация в ВашингтонеФото: Luis Magana/AP/dpa/picture alliance

В связи с участившимися сообщениями об антисемитских и исламофобских инцидентах в учебных заведениях США американские власти начали расследование в отношении семи вузов, включая элитные Колумбийский, Пенсильванский и Корнеллский университеты. Об этом сообщиломинистерство образования США в пятницу, 17 октября.

"Министерство образования и Управление по гражданским правам опубликовали список высших учебных заведений и других учебных заведений, в отношении которых ведется расследование в связи с предполагаемыми нарушениями статьи VI Закона о гражданских правах 1964 года", - говорится в заявлении. Указанная статья запрещает дискриминацию по признаку расовой принадлежности, цвета кожи и национальности. Министерство указало на "тревожный всплеск" в общенациональном масштабе как антисемитских, так и исламофобских выступлений после нападения на Израиль террористической исламистской организации ХАМАС 7 октября.

Американские СМИ неоднократно сообщали о случаях физического насилия или угрозах его применения в университетах и школах. На школьных площадках появились антисемитские и расистские граффити. На одном из видеороликов, распространенном в интернете, видно, как молодые люди срывают в учебном заведении плакаты с фотографиями израильтян, взятых в заложники боевиками ХАМАС.

"Ненависти нет места в наших школах - и точка!" - заявил министр образования США Мигель Кардона. По его словам, школы и университеты должны обеспечить безопасность учащихся, вне зависимости от того, являются ли те "евреями, мусульманами, арабами, сикхами или представителями любой другой национальности". Образовательные учреждения в США юридически обязаны защищать учащихся от дискриминации под эгидой Закона о гражданских правах.

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Сайт министерства образования США

www.ed.gov