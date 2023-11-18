"От реки до моря" - какой смысл в пропалестинском лозунге

Запрещенный в Германии лозунг "От реки до моря - Палестина будет свободной" будоражит как пропалестиниских, так и произральских активистов. Понятный географически, он несет неоднозначный политический посыл.

Река Иордан неспешно несет свои воды от северо-восточной оконечности Израиля к Мертвому морю. На большей части своего 250-километрового пути она образует границу между Израилем и Западным берегом реки Иордан с одной стороны и Иорданией - с другой. Почти столько же составляет общая протяженность средиземноморской береговой линии Израиля и сектора Газа. Полоса земли, ограниченная рекой на востоке и морем на западе, имеет ширину всего 60 км.

Таким образом, совершенно ясно, что обозначает лозунг "От реки до моря" географически: территорию Израиля, Западного берега реки Иордан и сектора Газа. Но вот политический посыл, исходящий от него, весьма неоднозначен.

На плакатах и толстовках

После кровавой атаки боевиков террористической группировки ХАМАС на Израиль 7 октября, в результате которой погибло не менее 1200 человек и около 240 были взяты в заложники, и последовавшего за этим наступления израильских войск на сектор Газа, жертвами которого, по данным контролируемого ХАМАС министерства здравоохранения Газы, стали уже более 10 тысяч палестинцев, по всему миру прошли бесчисленные демонстрации солидарности. Как с Израилем, так и с палестинцами.

Стена с фотографиями заложников, захваченных ХАМАС в Израиле 7 октября 2023 года Фото: Vadim Ghirda/AP Photo/picture alliance

Лозунг "От реки до моря - Палестина будет свободной" скандируется на многих пропалестинских акциях. Аббревиатура "от реки до моря" циркулирует в социальных сетях, ее можно увидеть не только на плакатах, но и напечатанной на свечах, флагах и толстовках, продающихся в интернете.

Этот лозунг с новой силой будоражит как произраильских, так и пропалестинских активистов, хотя на самом деле ему уже почти четыре десятка лет. Многие стороники Палестины говорят, что это призыв к миру и равенству после десятилетий израильской оккупации. Другие, однако, видят в нем явный призыв к уничтожению Израиля.

ХАМАС присвоил лозунг себе

Выражение "От реки до моря" впервые было использовано в 1964 году только что созданной Организацией освобождения Палестины (ООП). Таким образом она, решительно отвергнувшая план раздела Палестины, принятый ООН в 1947 году, призывала к созданию единого палестинского государства, которое простиралось бы от реки Иордан до Средиземного моря.

После Шестидневной войны 1967 года этот лозунг все чаще используется другими палестинскими группами. Как в рамках мирных инициатив, направленных на продвижение независимости Палестины, так и радикальными организациями, такими как Народный фронт освобождения Палестины (НФОП) или ХАМАС, основанный в 1987 года. Обе они признаны ЕС, США, Германией и большинством государств Запада террористическими.

ХАМАС присвоил себе этот лозунг не позднее 2012 года, когда его лидер Халед Машаль заявил в речи по случаю 25-й годовщины основания организации: "Палестина принадлежит нам от реки до моря и от юга до севера". В 2017 году эта фраза была включена и в пересмотренный устав террористической организации, в котором также содержится призыв к насильственному уничтожению Израиля. А в декабре 2022 года ХАМАС вновь использовал этот лозунг - с картой региона, на которой было изображено палестинское государство, но не было Израиля.

Лозунг мирный или радикальный?

Сам по себе лозунг оставляет открытым вопрос о том, что означает "свободная Палестина от реки до моря" для права Израиля на существование. Поэтому он может быть использован как мирными, так и радикальными деятелями. Так, в 2021 году палестино-американский писатель и аналитик Юсеф Мунайер утверждал, что формула "от реки до моря" лишь описывает пространство, в котором палестинцы лишены многочисленных прав с момента их изгнания в 1948 года.

Она выражает стремление к созданию государства, в котором "палестинцы смогут жить на своей родине как свободные и равноправные граждане, над которыми не будут доминировать и властвовать другие". Между рекой и морем нет "ни одного квадратного дюйма земли, где палестинцы имели бы свободу, справедливость и равенство, и никогда еще не было так важно подчеркнуть это, как сейчас", написал недавно Мунайер в соцсети Х (бывший Twitter).

Является ли лозунг антисемитским?

С произраильской стороны лозунг воспринимается как явно антисемитский и антисионистский. И как едва скрываемый призыв к уничтожению Израиля. "Не сомневайтесь, что ХАМАС приветствует эти скандирования "От реки до моря", потому что Палестина между рекой и морем не оставляет Израилю ни сантиметра пространства", - говорится в открытом письме, подписанном 30 еврейскими СМИ со всего мира и опубликованном на минувшей неделе.

Плакат на акции в Берлине в поддержку Израиля: "Освободить Палестину от ХАМАС", 5 ноября 2023 года Фото: Jochen Eckel/picture alliance

"Конечно, нет ничего антисемитского в словах о том, чтобы у палестинцев было бы свое государство, - пишет на своем сайте Американский еврейский комитет. - Однако антисемитским является призыв к ликвидации еврейского государства, восхваление ХАМАС или других организаций, призывающих к уничтожению Израиля, или утверждение, что евреи не имеют права на самоопределение".

В комитете считают, что использование этого лозунга в последнее время стало неприемлемым потому, что в частности радикальные палестинские организации взяли его на вооружение и присвоили его себе.

Осуждение и запреты в разных странах

Итак, остается главный спорный момент: требует ли этот лозунг просто равных прав для палестинцев или же завоевания и уничтожения государства Израиль? В Германии власти долгое время расходились во мнениях по этому поводу. Считалось, что на лозунг распространяется нормы свободы слова. Преследоваться могут только те высказывания, которые подстрекают к насилию, но в случае с этим лозунгом все было не так однозначно.

Пропалестинская демонстрация в Берлине, 11 ноября 2023 года Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Однако после 7 октября произошло переосмысление ситуации. Министерство внутренних дел ФРГ в начале ноября запретило использование лозунга "От реки до моря" в Германии. Оно рассматривает его как поддержку ХАМАС и подстрекательство к насилию против евреев и государства Израиль. Тому, кто будет его использовать, грозит штраф за "разжигание межнациональной розни", а в худшем случае - даже тюремное заключение сроком до трех лет.

Ожесточенные споры по поводу использования этого лозунга велись и в других странах. В Австрии в октябре из-за него была запрещена демонстрация. В Великобритании Лейбористская партия отстранила депутата Энди Макдональда за использование этой фразы во время митинга. А в США Палата представителей вынесла выговор депутату-демократу Рашиде Тлаиб - единственному американскому парламентарию с палестинскими корнями. Тлаиб осудила нападение ХАМАС на Израиль, но впоследствии сделала несколько критических заявлений о действиях Израиля в Газе и использовала этот спорный лозунг.

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