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В Израиле родственники заложников ХАМАС начали марш протеста

Евгений Жуков
14 ноября 2023 г.

Марш протеста родственников израильтян, захваченных в заложники террористами ХАМАС, должен продлиться пять дней. Его участники добиваются активизации усилий по освобождению своих близких.

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Марш протеста из Тель-Авива в Иерусалим
Марш протеста из Тель-Авива в ИерусалимФото: Nir Keidar/AA/picture alliance

Родственники заложников, похищенных в Израиле боевиками террористической группировки ХАМАС, отправились во вторник, 14 ноября, в пятидневный марш из Тель-Авива в Иерусалим, требуя от правительства активизировать усилия по их освобождению. В начале 63-километрового шествия, которое должно завершиться в субботу, 18 ноября, у офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху, приняли участие более ста человек, передает агентство AFP. У некоторых из них на футболках и плакатах были портреты пленников или написано требование: "Сделка по заложникам - немедленно".

Марш протеста был организован Форумом семей заложников и пропавших без вести, который был создан после кровопролитного нападения ХАМАС на Израиль 7 октября с целью привлечь внимание общественности к судьбе около 240 человек, которые были похищены в тот день и увезены в сектор Газа. В своем заявлении, обнародованном во вторник, форум призвал израильское правительство сообщить, какие требования оно выдвигало в ходе переговоров. Брат одной из заложниц Данни Эльгарат из-за молчания правительства обвинил его в "психологическом терроре" по отношению к семьям заложников. Эльгарат отверг возможность заключения соглашения об освобождении только части заложников.

Представители Красного Креста до сих пор не встречались с заложниками

В минувшее воскресенье Нетаньяху выступил в эфире американской телекомпании NBC с заявлением о возможном соглашении по освобождению заложников. На следующий день вооруженное крыло ХАМАС обвинило Израиль в затягивании переговоров при посредничестве Катара об обмене заложников на заключенных в израильских тюрьмах.

Тем временем президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич встретилась в Женеве с некоторыми родными заложников, в переговорах также приняли участие министр иностранных дел Израиля Эли Коэн и министр здравоохранения Уриэль Бусо. По завершении встречи Коэн заявил на пресс-конференции, что ни одному представителю Красного Креста до сих пор не удалось встретиться или поговорить ни с кем из заложников.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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