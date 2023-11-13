WP: Хамас надеялся разжечь масштабный конфликт

Боевики ХАМАС планировали в случае успешного нападения на юг Израиля утром 7 октября продвинуться вглубь страны к более крупным городам в надежде спровоцировать масштабный конфликт на Ближнем Востоке. Об этом сообщила в воскресенье, 12 ноября, газета The Washington Post со ссылкой на нескольких бывших и нынешних сотрудников разведки и служб безопасности четырех стран Запада и Ближнего Востока.

Новые факты, на которые указывают источники издания, свидетельствуют о том, что ХАМАС не намеревался ограничиваться поселениями у границы с сектором Газа, а готовился ко "второму этапу" нападений. Некоторые участники рейда, как отмечается, имели при себе достаточно продовольствия, боеприпасов и снаряжения, чтобы продержаться несколько дней. Кроме того, они получили инструкции двигаться дальше вглубь Израиля. В частности, они предположительно должны были достичь территорий Западного берега Иордана под контролем Палестинской национальной администрации (ПНА), а также проникнуть в крупные израильские города и военные базы.

По данным источников WP, руководство ХАМАС было готово к реакции Израиля на нападение. Оно рассчитывало, что действия боевиков, устроивших массовое убийство и захват заложников, вызовут мощный ответ со стороны Израиля, в том числе наземную операцию в секторе Газа, а также спровоцируют насилие на Западном берегу реки Иордан и приведут к более масштабному конфликту по всему региону. При этом руководство группировки осознавало, что ответные действия израильской армии приведут к массовой гибели гражданского населения Газы.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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