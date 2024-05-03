Пропалестинские протесты в вузах коснулись Берлина и Парижа

Акции протеста в учебных заведениях продолжают распространяться по всему миру. Полицейские провели операции в университетах имени Гумбольдта и Sciences Po.

Университетские протесты против военных действий Израиля в секторе Газа все больше распространяются из США на университеты по всему миру. В пятницу, 3 мая, на пропалестинской акции перед зданием университета имени Гумбольдта в Берлине столичная федеральная полиция была вызвана в связи с "разжиганием ненависти". Отмечается, что около 30 участников так называемого "Суда чести" заблокировали доступ к главному зданию вуза.

Глава университета Джулия фон Блюменталь (Julia von Blumenthal) предложила студентам организовать дискуссию в случае мирного окончания их протеста, но получила отказ. По данным полиции, на акции протеста скандировали антиизраильский лозунг "От реки до моря" - запрещенный в ФРГ, поскольку он призывает к уничтожению Израиля.

Посол Израиля в Германии Рон Прозор выразил свое возмущение акцией протеста в университете имени Гумбольдта, отметив, что демонстранты "прославляли ненависть и насилие против евреев". "Мы не должны мириться с подстрекательством, террором и насилием", - написал он в соцсети X.

В Париже приостановили сидячую забастовку, в Сиднее столкнулись два митинга

В столице Франции Париже 3 мая полиция вмешалась в сидячую забастовку около ста пропалестинских активистов в элитном университете Sciences Po, выведя их из вестибюля здания. Из-за протестов университет перешел на онлайн-режим работы, и большинство зданий оставались закрытыми.

В тот же день в Австралии сотни пропалестинских и израильских демонстрантов столкнулись в Сиднейском университете - но, несмотря на "напряженные обмены мнениями", оба митинга прошли мирно. Кроме того, в Мексике десятки пропалестинских студентов разбили лагерь у Национального автономного университета в Мехико - крупнейшего вуза страны.

Байден осудил насилие в университетских кампусах в США

Президент США Джо Байден резко осудил насилие в ходе протестных студенческих акций. "У граждан есть право на протесты, но не право на создание хаоса", - заявил он накануне на брифинге в Белом доме, комментируя выступления в американских университетах против военной операции Израиля в секторе Газа.

По словам Байдена, США - не авторитарная страна, где заглушаются "протестные голоса", но "гражданское общество, где должен царить порядок". Протестующие в студенческих кампусах имеют право свободно выражать свое мнение, но не должны нарушать закон и совершать насилие, добавил он.

Глава Белого дома заявил, что в Америке "нет места антисемитизму или угрозам насилия в отношении еврейских студентов", а также исламофобии или дискриминации американцев арабского или палестинского происхождения. При этом президент подчеркнул, что протесты в кампусах не заставили его пересмотреть свою политику в отношении Израиля и Ближнего Востока.

Пропалестинские протеста в вузах становятся системными

С середины апреля на территории десятков американских университетов проходят пропалестинские протесты. Протестные акции охватили Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, Техасский университет, Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл, Колумбийский университет в Нью-Йорке и другие. Студенты устанавливают в кампусах палатки, требуя от США отказаться от любых финансовых связей с Израилем и прекратить поддержку военной операции в секторе Газа. За три недели в кампусах колледжей и университетов США было задержано более 1500 человек.

29 апреля протестующие захватили и забаррикадировали Гамильтон-холл - одно из главных зданий кампуса Колумбийского университета, где находятся преимущественно административные офисы. Активистам удалось продержаться в захваченном здании около 12 часов, после чего полиция провела рейд и освободила его. Около 300 человек были задержаны.