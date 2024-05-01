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Протесты в Калифорнийском университете переросли в стычки

Ольга Лебедева
1 мая 2024 г.

На территории палаточного лагеря, разбитого пропалестинскими демонстрантами и не имеющими отношения к кампусу лицами, начались столкновения с поддерживающими Израиль активистами.

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Столкновения участников протестов в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе
Столкновения участников протестов в UCLAФото: David Swanson/REUTERS

Пропалестинская акция протеста на территории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) переросла в беспорядки. По данным CNN, ожесточенные столкновения начались в ночь на среду, 1 мая, между сочувствующими палестинцам протестующими и сторонниками Израиля, борющимся с террористической группировкой ХАМАС. На телевизионных кадрах видно, как протестующие с обеих сторон атакуют оппонентов палками и сносят металлические ограждения. Кроме того, некоторые из участников запускают пиротехнику.

Представитель мэра Лос-Анджелеса сообщил в соцсети X, что полиция незамедлительно отреагировала на просьбу ректора о помощи на территории кампуса. Полицейские прибыли после полуночи, выстроились в цепочку и попросили присутствующих покинуть территорию лагеря, пишет Los Angeles Times. О задержанных не сообщается.

Накануне ректор UCLA Джин Блок ранее предупредил об опасности, исходящей от разбитого несколько дней назад протестного лагеря. В нем были замечены как члены университетского сообщества, так и люди, не имеющие к нему отношения, заявил он 30 апреля. По его словам, многие протестующие и участники ответных протестов ведут себя мирно, но "тактика других является шокирующей и постыдной". Случаи насилия "повергли многих в нашем кампусе, в особенности наших еврейских студентов, в состояние страха и ужаса", добавил Блок.

Пропалестинские акции в университетах США

С начала военной операции Израиля в секторе Газа пропалестинские и антиизраильские демонстрации проходят на территории многих университетов в США. Студенты из Израиля, а также студенты еврейского происхождения, жалуются на выросший уровень антисемитизма и угрозы со стороны протестующих. Так, в Йельском университете студентка еврейского происхождения, как сообщают СМИ, подверглась нападению. А раввин Колумбийского университета в Нью-Йорке призвал еврейских студентов оставаться дома.

В последние недели пропалестинские протесты распространились на многие элитные университеты США. В ночь на 1 мая полиция в Нью-Йорке вытеснила протестующих из здания Колумбийского университета. В апреле полиция были задержаны более сотни пропалестинских активистов на территории того же университета, а также колледжа Эмерсон в Бостоне.

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