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Байден осудил насилие в университетских кампусах в США

Сергей Ромашенко
2 мая 2024 г.

На территории десятков американских университетов проходят пропалестинские акции. Президент США Байден резко осудил насилие на этих акциях, подчеркнув, что у граждан нет права на создание хаоса.

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Разгон пропалестинской протестной акции на территории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Разгон пропалестинской протестной акции на территории Калифорнийского университета в Лос-АнджелесеФото: Mario Tama/AFP/Getty Images

Президент США Джо Байден после демонтажа пропалестинского палаточного лагеря на территории еще одного элитного университета резко осудил насилие в ходе протестных акций. "У граждан есть право на протесты, но не право на создание хаоса", - заявил он в четверг, 2 мая, на брифинге в Белом доме, комментируя акции в американских университетах против военной операции Израиля в секторе Газа.

По словам Байдена, США - не авторитарная страна, где заглушаются "протестные голоса", но "гражданское общество, где должен царить порядок". Протестующие в студенческих кампусах имеют право свободно выражать свое мнение, но не должны нарушать закон и совершать насилие, добавил он.

"Когда происходит насилие, это противозаконно. Уничтожение собственности - это не мирный протест. Это противозаконно. Вандализм, незаконное проникновение в помещения, битье окон, закрытие кампусов, отмена занятий - все это не является мирным протестом", - подчеркнул американский президент.

Байден: В Америке нет места антисемитизму и исламофобии

Джо Байден заявил, что в Америке "нет места антисемитизму или угрозам насилия в отношении еврейских студентов", а также исламофобии или дискриминации американцев арабского или палестинского происхождения. При этом президент подчеркнул, что протесты в кампусах не заставили его пересмотреть свою политику в отношении Израиля и Ближнего Востока.

С середины апреля на территории десятков американских университетов проходят пропалестинские протесты. Протестные акции охватили Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, Техасский университет, Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл, Колумбийский университет в Нью-Йорке и другие. Студенты устанавливают в кампусах палатки, требуя от США отказаться от любых финансовых связей с Израилем и прекратить поддержку военной операции Израиля в секторе Газа. За три недели в кампусах колледжей и университетов США было задержано более 1500 человек.

29 апреля протестующие захватили и забаррикадировали Гамильтон-холл - одно из главных зданий кампуса Колумбийского университета, где находятся преимущественно административные офисы. Активистам удалось продержаться в захваченном здании около 12 часов, после чего полиция провела рейд и освободила его. Около 300 человек были задержаны.

 

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