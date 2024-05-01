Нью-Йорк: 300 человек задержаны на пропалестинских акциях

Полицейские операции включали в себя эвакуацию захваченного здания Колумбийского университета и операцию в Городском колледже, сказал мэр Нью-Йорка и обвинил в эскалации протестов пришедших извне агитаторов.

Полиция арестовала около 300 человек во время пропалестинских протестов в университетском городке в Нью-Йорке , сообщил в среду, 1 мая, мэр-демократ Нью-Йорка Эрик Адамс. Полицейские операции включали в себя эвакуацию захваченного протестантами здания Колумбийского университета и операцию в Городском колледже, уточнил мэр на совместной с шефом полиции города Эдвардом Кабаном пресс-конференции. Задержания были произведены для того, чтобы определить, кто действительно является студентом, а кто не должен был находиться на территории кампуса, уточнили власти. Мэр Адамс обвинил в эскалации протестов пришедших извне агитаторов.

Как отмечает агентство dpa, нью-йоркская полиция полностью очистила здание Колумбийского университета до выяснения обстоятельств. Отмечается, что демонстранты в агрессивной форме критиковали действия Израиля в войне в секторе Газа и призывали к солидарности с палестинцами. Они также требовали, чтобы университет разорвал финансовые связи с Израилем. Руководство университета отвергло это требование и вызвало полицию после того, как накануне вечером протестующие в капюшонах и черно-белых палестинских шарфах разбили окна, ворвались в историческое здание Гамильтон-холл и забаррикадировали вход в него стульями и столами.

"Вчера вечером (по местному времени. - Ред.) по запросу Колумбийского университета и Городского колледжа Нью-Йорка полиция вошла на территорию кампусов и вывела протестующих", - заявил Кабан. Он отметил, что задержанным предъявлены обвинения от незаконного проникновения до взлома. Позднее в полиции уточнили, что в Гродском колледже были арестованы 173 человека, а в Колумбийском университете - 119.

Протесты в Калифорнийском университете

Пропалестинская акция протеста на территории Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) также переросла в беспорядки. По данным CNN, ожесточенные столкновения начались в ночь на среду, 1 мая, между сочувствующими палестинцам протестующими и сторонниками Израиля, борющимся с исламистской террористической группировкой ХАМАС.

Как сообщил в соцсети X представитель мэра Лос-Анджелеса, полиция незамедлительно отреагировала на просьбу ректора о помощи на территории кампуса. Полицейские прибыли после полуночи, выстроились в цепочку и попросили присутствующих покинуть территорию университета, написала газета Los Angeles Times.

За день до событий ректор UCLA Джин Блок предупредил об опасности, исходящей от разбитого несколько дней назад протестного лагеря. В нем были замечены как члены университетского сообщества, так и люди, не имеющие к нему отношения, заявил он. По словам ректора, многие протестующие и участники ответных протестов ведут себя мирно, но "тактика других является шокирующей и постыдной". Случаи насилия "повергли многих в нашем кампусе, в особенности наших еврейских студентов, в состояние страха и ужаса", добавил Блок.

Системность пропалестинских акций в университетах США

С начала военной операции Израиля в секторе Газа пропалестинские и антиизраильские демонстрации проходят на территории многих университетов в США. Студенты из Израиля, а также студенты еврейского происхождения, жалуются на выросший уровень антисемитизма и угрозы со стороны протестующих. Так, в Йельском университете студентка еврейского происхождения, как сообщают СМИ, подверглась нападению. А раввин Колумбийского университета в Нью-Йорке призвал еврейских студентов оставаться дома.

В последние недели пропалестинские протесты распространились на многие элитные университеты США. В апреле полицией уже были задержаны более сотни пропалестинских активистов на территории Колумбийского университета, а также колледжа Эмерсон в Бостоне.

Кроме того, в ночь на 27 апреля еще 69 человек были задержаны на территории Университета штата Аризона. Группа протестующих 26 апреля разбила "несанкционированный лагерь" на территории университетского городка и проигнорировала неоднократные приказы разойтись, объяснили официальные лица штата. По их данным, большинство участников акции не относятся к студентам, преподавателям или сотрудникам учебного заведения.