Сотни людей пострадали от наводнения на востоке Австралии

В результате штормовой погоды и сильных осадков целые улицы в прибрежном австралийском мегаполисе Сиднее оказались затоплены, а прилегающим территориям был нанесен значительный ущерб, сообщили в воскресенье, 7 апреля, представители местных экстренных служб. Отмечается, что властям пришлось открыть шлюзы на плотине Уоррагамба, а также на других плотинах после того, как за один день выпало столько осадков, сколько обычно приходится на весь апрель.

Отмечается, что движение по нескольким мостам было перекрыто, а жителям жилых районов, находящихся в низинах, было рекомендовано эвакуироваться. К моменту публикации более 300 жителей пострадавшего штата Новый Южный Уэльс, оказавшихся в ловушке паводковых вод, были доставлены в безопасное место. По данным властей, от населения поступили тысячи звонков с просьбой о помощи, и более 4 тысяч добровольцев приняли участие в спасательных и очистительных операциях.

Непогода в Новом Южном Уэльсе бушует с четверга

Непрекращающиеся ливни на восточном побережье крупнейшего в мире острова начались 4 апреля. В окрестностях Сиднея за первые сутки непогоды выпало наибольшее количество осадков за два последних года. К утру 6 апреля объем осадков местами превышал 250 литров на квадратный метр. Для сравнения: по данным Немецкой метеорологической службы, в Берлине, городе не с самым сухим в мире климатом, выпадает около 575 литров осадков на квадратный метр за весь год.

Как отмечают австралийские власти, в особо тяжелом положении оказались жители, проживающие недалеко от плотины Уоррагамба близ Голубых гор, которая обеспечивает 80 процентов питьевой воды для пяти миллионов жителей Сиднея. "Когда водохранилище переполнилось, шлюзовые ворота открылись автоматически - и огромные массы воды хлынули вниз по течению", - сообщают очевидцы.

В самом мегаполисе произошли серьезные перебои в работе общественного транспорта - поездов, автобусов и паромов. В некоторых местах в результате оползней на дорогах оказались многотонные валуны. На побережье Сиднея высота волн, вызванных шквальным ветром, достигала девяти метров, сообщает новостной канал ABC. Отмечается, что работа аэропорта Ньюкасл к северу от Сиднея вернулась в относительно нормальный режим только с 7 апреля - после отмены множества рейсов двумя днями ранее. Согласно ожиданиям властей, риск наводнений в регионе сохранится в течение еще нескольких дней из-за воды, стекающей с высоких участков суши и плотин.

Наводнение в Новом Южном Уэльсе привело к эвакуации тысяч человек

Не менее 18 тысяч жителей австралийского штата Новый Южный Уэльс, в том числе 3 тысячи проживающих в Сиднее, были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения, произошедшего в конце марта 2021 года, сообщал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Тогда в ряде районов восточного побережья острова также были зафиксированы оползни, а аэропорт Ньюкасл на долгий период прекращал обслуживать рейсы после затопления его взлетно-посадочной полосы. Отмечалось, что вода тоже перелилась через 142-метровую плотину в городке Уоррагамба. По тогдашним оценкам австралийских властей, жители юго-востока континента не сталкивались с таким катастрофическим паводком почти столетие.

Смотрите также: