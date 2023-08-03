Прогноз погоды: что изменится

Экстремальные погодные условия как последствия потепления климата будут случаться все чаще. Новое поколение метеоспутников должны помочь с более точными предсказаниями стихийных бедствий и прогнозами погоды.

Какая завтра будет погода? И почему прогноз на сегодня оказался неточными? Прогнозы погоды могут иметь весьма печальные последствия, особенно когда речь идет о сильных грозах и штормах.

Очень многие не знают о том, что "прогнозирование погоды - это огромное недооцененное научное достижение", подчеркивает Фил Эванс, генеральный директор Европейской организации по эксплуатации метеорологических спутников - ЕВМЕТСАТ, агентства по метеорологическим спутникам Meteosat и MetOp, которые следят за погодой и климатом из космоса.

Прогноз погоды - это "хаотичная система, потому что малейшее изменение может сильно повлиять на то, что произойдет в следующие три, четыре или пять дней", объясняет Фил Эванс. В расчеты включаются такие параметры, как влажность, температура, температура поверхности моря, направление и скорость ветра. Данные поступают из разных источников - с метеозондов, самолетов и кораблей, измерительных буев, метеорологических радиолокационных станций, метеостанций, автоматических наземных станций и спутников.

Именно спутники, по словам Эванса, очень важны, они предоставляют данные из регионов и частей света, к которым особенно трудно получить доступ: из пустыней, джунглей или с поверхностей океанов. Спутники позволяют осуществлять почти полный мониторинг. С 1977 года в Европе есть собственные геостационарные метеорологические спутники под названием Meteosat. Они наблюдают за землей с высоты около 36 000 километров.

Экстремальную погоду предсказать трудно

Обычные погодные модели рассчитываются на 14 дней вперед. "Но десять дней более реалистичны", - подчеркивает Эванс. Точность увеличивается с каждым дополнительным днем. Прогноз на 24 часа обеспечивает точность попадания на 90 процентов, а точность прогноза на 3 дня составляет немногим более 75 процентов.

Но когда случаются экстремальные погодные явления, прогноз зависит от типов погодных условий. Крупные события, вызванные, скажем, тропическим ураганом, можно предсказать с высокой степенью вероятности за несколько дней.

Пока прогнозирование случаев экстремальных погодных явлений меньшего размера, таких как торнадо в США или сильные грозы в Европе, практически невозможно. Однако и они могут причинить много вреда. "Неблагоприятную погоду часто можно предсказать только за шесть-двенадцать часов ", - говорит эксперт. Тогда часто используется так называемый "фактический прогноз", при этом важную роль играют данные от спутников.

Новое поколение спутников

Большие надежды на более точные прогнозы погоды возлагаются на новую группу спутников: Meteosat третьего поколения (MTG 3rd Generation), которые должны заменить своих предшественников в ближайшие несколько лет. Всего на орбиту будут выведены шесть новых спутников MTG, первый из которых, получивший название MTG-I1, уже выполняет свою миссию с 13 декабря 2022 года.

Первое изображение от спутника MTG-I1 было опубликовано в марте 2023 года. Это ознаменовало появление нового поколения метеорологических спутников Фото: EUMETSAT/dpa/picture alliance

С новыми спутниками MTG изменения в атмосфере, на поверхности земли и в океанах можно отслеживать еще точнее. С помощью их данных впервые можно будет отслеживать весь цикл шторма. В центре внимания миссии MTG - прогнозирование сильных штормов и гроз.

Грозовые облака можно распознать более четко. Используя новые спутниковые данные, можно лучше оценить их продолжительность. Кроме того, появляется возможность делать прогнозы на более короткие сроки.

Выиграть от этого может воздушное движение, потому что для него опасны сильные грозы. С помощью спутниковых данных у пилотов появляется возможность облететь грозу на ранней стадии. По словам Эванса, это особенно важно при полетах над Атлантическим океаном, так как здесь очень интенсивное воздушное движение.

Детектор молний уже сделал первые снимки

На борту спутника MTG-I1 находится устройство визуализации молний (LI), первый инструмент для непрерывного мониторинга грозовой активности. LI был введен в эксплуатацию на спутнике EUMETSAT в начале июня 2023 года. Он оснащен четырьмя телескопами, нанправленными в первую очередь на Европу, Северную Африку, Ближний Восток и Южную Америку. Каждый из телескопов записывает 1000 кадров в секунду. Так что они должны обнаруживать электростатические разряды прямо из космоса, днем ​​и ночью и в любой среде: морях, городах, пустынях. В этом случае можно обнаружить даже единичный удар молнии, который едва заметен невооруженным глазом.

У метеорологов и ученых появилось первое наглядное представление о том, как работает детектор молний . Однако в настоящее время MTG-I1 находится на этапе ввода в эксплуатацию, при котором происходит калибровка измерительных приборов, а их данные проверяются. С 2024 года информация от измерительного устройства Lightning Imager (LI) будет использоваться в полной мере.

Прогноз сильных гроз и ураганов станет более точным

Уже в следующему году метеослужбы смогут использовать данные для своих ежедневных прогнозов. "Перед сильными грозами часто бывают резкие изменения активности молний. Отслеживая эту активность, LI может помочь метеорологам их предсказать", - объясняет Фил Эванс. Кроме того, данные на борту обрабатываются специальными алгоритмами, благодаря этому на землю передается только актуальная информация. Предупреждения об ураганах и краткосрочные прогнозы значительно улучшатся. Новое поколение спутниковых технологий поможет спасать жизни людей.

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