Ураган "Иен" в США и его последствия
Ураган "Иен", первый такой мощности за последние 500 лет, вызвал значительные разрушения в американском штате Флорида. Число жертв уточняется. В галерее DW - фото из пострадавших районов.
Разрушения после урагана
Небывало мощный ураган "Иэн" обрушился на США. Так выглядит сейчас остров Санибел. В Форте Майерс, на западном побережье Флориды, разгул стихии вызвал чудовищные разрушения. Пока нет точных данных о числе жертв. Президент США Джо Байден заявил, что "Иэн" - "вероятно, самый разрушительный ураган в истории Флориды".
Отрезаны от материка
Сильные волны разрушили мосты и дороги на острове Санибель, что отрезало его от материка. Сколько людей находятся на территории острова, почти полностью опустошенного, неизвестно
Подобное случается раз в 500 лет
На следующий день после мощного урагана люди вышли на улицы, чтобы оценить масштабы разрушений. Повсюду на улицах видны моторные лодки, которые вынесло на сушу. Все их предстоит утилизировать. Губернатор Флориды Рон Десантис заявил об историческом масштабе разрушений. Подобные катастрофы, как пишут, происходят один раз в 500 лет.
Многие дома полностью разрушены
Ураган особенно сильно затронул Форт Майерс. Множество зданий повреждены настолько, что не подлежат восстановлению, многим людям некуда возвращаться. "Иен" попадет в число пяти самых разрушительных ураганов, от которых пострадала Флорида, сказал губернатор Десантис. "Мы еще никогда не видели подобного наводнения", - признал он.
Многим придется начинать все с нуля
Джейсон Кроссер и его жена Эрика сидят возле своего полностью разрушенного магазина видеоигр. Внутри магазина были товары на общую сумму в 2 млн долларов, но застрахованные из них - лишь на 150 тысяч. Многим владельцам магазинов и предпринимателям придется начинать все с нуля.
Спасение в сложных условиях
Многие дома остаются под водой. Спасателям трудно добираться к людям и отыскивать их - пострадавшие находятся в недоступных местах из-за разрушений в результате стихии. На этой фотографии - эвакуация из дома престарелых, который залит водой. Около 2,5 млн жителей Флориды оказались без электричества.
Спасти то, что еще можно
Майк Макфиллипс пытается спасти свое уцелевшее имущество на острове Сан Карлос. В то время как жители западного побережья Флориды после первого шока приступили к устранению последствий урагана, он приближается к Северной Каролине. Когда "Иэн" достиг Флориды 28 сентября, ему была присвоена четвертая категория мощности. Скорость порывов ветра достигала 250 км/ч.