На следующий день после мощного урагана люди вышли на улицы, чтобы оценить масштабы разрушений. Повсюду на улицах видны моторные лодки, которые вынесло на сушу. Все их предстоит утилизировать. Губернатор Флориды Рон Десантис заявил об историческом масштабе разрушений. Подобные катастрофы, как пишут, происходят один раз в 500 лет.