В Германии могут отменить легендарный метал-фестиваль

Проливные дожди могут привести к переносу знаменитого фестиваля тяжелой музыки Wacken Open Air на севере Германии. Гостей просят пока не приезжать, но подготовка продолжается.

Немецкий поселок Ваккен, что на севере страны и неподалеку от Гамбурга, готовится принять гостей одного из крупнейших в мире фестивалей тяжелой музыки. Если проливные дожди и бури не станут помехой, то нынешний Wacken Open Air будет еще крупнее и на один день дольше.

Организаторы фестиваля в Ваккене, федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн, из-за непогоды просят любителей хеви-метал проявить терпение. Фанаты пока не могут поселиться в кемпингах, а организаторы призывают их пока не приезжать. "Возможно, позже будет невозможно использовать все запланированные места для кемпинга, если на лугах будет слишком много дождевой воды", - сообщили организаторы. Но подготовка к фестивалю пока идет по плану.

Организаторы 32 по счету фестиваля Wacken Open Air ожидают 85 тыс. гостей. Для многих фанатов он уже начался: они прибывают до официального старта и разбивают свои палатки. Ваккен уже переполнен людьми, одетыми в черное: черные брюки, черные шорты и юбки, черные громоздкие ботинки. Музыка - громкая и жесткая, пиво льется рекой, при этом фестиваль всегда проходит мирно, а гости считают себя одной большой семьей, которая не хочет ничего, кроме как за несколько дней выпустить пар в компании единомышленников.

Почему Ваккен?

Что же делает Ваккен таким уникальным? В Европе проходит много подобных фестивалей: от Hellfest во Франции - до Download в Англии и Graspop в Бельгии. Некоторые из них - крупнее, а выступающие на них группы - популярнее тех, что приезжают в Ваккен. Однако Wacken Open Air - это особая атмосфера. Ни высокие цены, ни очереди, ни плохая погода не мешают фанатам регулярно приезжать сюда со всех континентов мира, чтобы оттянуться на "священном поле".

"Громче, чем ад" ("Louder than hell") - девиз фестиваля в этом сезоне. Стартует уже в среду, 2 августа: немецкая королева тяжелой музыки DORO отпразднует на сцене Ваккена свое 40-летие.

Звездный час фанатов хеви-метал Фото: picture alliance/dpa

Но уже с понедельника в поселке звучит музыка для тех, кто прибыл на фестиваль заранее. На малой сцене выступают пока малоизвестные новички и небольшие группы. Однако заядлые фанаты знают, что среди них может оказаться немало неожиданных сюрпризов. На площадке фестиваля под названием "Welcome to the Jungle", неподалеку от поселка, фанаты фестиваля тоже могут попасть на живые концерты хеви-метал-групп.

Женщины в Ваккене

Поcле обеда в среду оркестр местной пожарной охраны "Wacken Firefighters" исполнит рок-классику перед сотнями металлистов. Перед появлением DORO на большой сцене в среду вечером в качестве первой хедлайнерской группы выступит "Louder", а с полудня там будут играть группы с большим количеством девушек, в том числе - немецкая симфоник-метал-группа "Beyond the Black" с певицей Дженни и бразильская женская группа "Nervosa". Wacken Open Air считается метал-фестивалем с наибольшим количеством участниц-женщин.

Выступает оркестр пожарной охраны "Wacken Firefighters", 2017 год Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Также в среду первые группы начнут играть друг против друга в так называемой Metal Battle. За место на подиуме борются 30 кандидатов со всего мира. Metal Battle особенно важен для основателя фестиваля Томаса Дженсена. В 2019 году он в интервью DW заявил следующее: "Metal Battle доказывает, что хеви-метал существует повсюду, включая кризисные регионы и зоны боевых действий. Мы рады тому, что можем предложить им нашу сцену".

В четверг откроется "Infield" - пространство перед двумя основными сценами "Faster" и "Harder". Традиционно эту площадку штурмуют десятки тысяч фанатов с громким ревом "Ваккееееен!" Вечером в четверг поклонников ждут популярные группы "Hammerfall", "Helloween", "Kreator" и "Uriah Heep".

Участники "Евровидения" - на фестивале в Ваккене

Супергруппы "Megadeth" и "Iron Maiden" выступят в пятницу вечером. Также в пятничной программе - немецкая группа "Lord of the Lost", которая получила широкую известность после "Евровидения-2023". Музыканты заняли на конкурсе последнее место, при этом у них появились тысячи новых фанатов.

"Lord of the Lost" в финале "Евровидения-2023" Фото: Peter Kneffel/dpa/picture alliance

После финских монстр-рокеров "Lordi", победителей "Евровидения -2006", и венгерской метал-группы AWS, участницы "Евровидения-2018", теперь и у немецкой рок-группы "Lord of the Lost" есть возможность доказать, что "Евровидение" и Wacken Open Air вполне дружелюбно относятся друг к другу.

Украинцы на фестивальной сцене

В субботу, в четвертый день фестиваля, выступают "Heaven Shall Burn" и "Dropkick Murphys". Украинская группа "Jinjer" - тоже в программе фестиваля. Певица Татьяна Шмайлюк известна за пределами Украины и Европы своим впечатляющим стилем пения.

Фанатов ждет сюрприз: группа "Metallica" в этом году наконец-то впервые приедет в Ваккен. А нидерландская группа "Blaas of Glory" будет играть кавер-версии известных хитов, создавая настроение.

Если фанатам захочется расслабиться, они смогут посетить "тихие" мероприятия - например, специальный курс метал-йоги, который поможет им расслабить шею и плечи после танцев под любимую музыку. Сейчас все надеются только на одно - что погода не подведет и фестиваль состоится. Фанаты Wacken Open Air говорят: "Увидимся на "святой земле" - в дождь или под солнцем".

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