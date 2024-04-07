Ольденбург: сотни людей на акции поддержки еврейской общины

Митинг под названием "Солидарность с еврейской общиной Ольденбурга - демонстрация против антисемитизма" состоялся в центре города в связи с недавним поджогом синагоги.

Сотни человек в воскресенье, 7 апреля вышли на митинг под названием "Солидарность с еврейской общиной Ольденбурга - демонстрация против антисемитизма", состоявшемся на одной из центральных площадей города Ольденбург земли Нижняя Саксония. Поводом для демонстрации послужил поджог городской синагоги, случившийся 5 апреля.

Как отмечает агентство dpa, организатором митинга выступил "Альянс против антисемитизма и антисионизма Ольденбурга". Среди участников были члены общины и представители городских властей. По словам представителя полиции, на площади собралось около 400 участников, после чего демонстрация двинулась через центр города.

Община поблагодарила за поддержку

Председатель еврейской общины Ольденбурга Клэр Шауб-Мур (Claire Schaub-Moore) в своей речи поблагодарила горожан за поддержку, оказанную после нападения. "Мы глубоко впечатлены этой солидарностью, - сказала она. - Мы чувствуем эту силу, и она гораздо больше, чем то, что произошло у нас на пороге синагоги".

Обербургомистр Ольденбурга Юрген Крогман (Jürgen Krogmann) решительно осудил нападение, отметив, что тот, кто бросает бутылку с зажигательной смесью в здание, как правило, ожидает, что внутри будут люди: "Это была попытка убийства, террор и ничего больше". Он добавил, что в Ольденбурге уже случались антисемитские инциденты, но не такого масштаба.

Председатель Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster) подчеркнул: "Мы не позволим сломить себя. Еврейская жизнь принадлежит нашей стране, Германии".

В еврейской общине усилены меры безопасности

По данным полиции, днем 5 апреля неизвестный бросил зажигательное устройство в дверь синагоги. Пожар удалось быстро потушить, поэтому повреждена оказалась только входная дверь. В момент преступления в синагоге не проводилось никаких мероприятий и поэтому никто не пострадал. Стражи порядка усилили меры безопасности в еврейской общине до выяснения обстоятельств инцидента. Подоплека происшествия до сих пор не ясна, расследование ведется "по всем направлениям", добавили полицейские.

Тем же вечером перед синагогой собрались около 300 человек, чтобы выразить свою солидарность. На этом митинге представитель "Альянса против антисемитизма и антисионизма Ольденбурга" напомнил, что еврейское кладбище неоднократно становилось объектом антисемитских нападений неонацистов, в последний раз в 2015 году.

Нападения на синагоги в ФРГ продолжаются

Это уже не первое нападение на синагогу в Германии - осенью 2023 года пропалестинские демонстранты в Берлине также пытались поджечь синагогу, а также забрасывали полицейских камнями и жгли баррикады. Количество преступлений на почве антисемитизма резко возросло в Германии после атаки радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и начатых в ответ боевых действий израильской армии.

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