Глава МВД ФРГ осудила поджог синагоги в Нижней Саксонии

Нэнси Фезер выразила солидарность с еврейской общиной в связи с поджогом синагоги. В результате инцидента в Ольденбурге никто не пострадал. Здание получило незначительные повреждения.

Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) решительно осудила поджог синагоги в Ольденбурге в земле Нижняя Саксония. Этот инцидент был "отвратительным и бесчеловечным нападением на евреев", написала она в соцсети Х поздно вечером в пятницу, 5 апреля. "Мои мысли и моя солидарность - с еврейской общиной. Преступники должны быть установлены и привлечены к ответственности", - добавила министр.

Обербургомистр Ольденбурга Юрген Крогман (Jürgen Krogmann) также осудил этот акт "самым решительным образом. "Нападения на синагоги - это нападения на всех нас. Мы не смиримся с тем, что еврейское учреждение в нашем городе стало объектом атаки", - заявил он.

В еврейской общине усилены меры безопасности

По данным полиции, днем 5 апреля неизвестный бросил зажигательное устройство в дверь синагоги. Пожар удалось быстро потушить, поэтому повреждена оказалась только входная дверь. По данным полиции, в момент преступления в синагоге не проводилось никаких мероприятий и поэтому никто не пострадал. Стражи порядка усилили меры безопасности в еврейской общине до выяснения обстоятельств инцидента.

Сразу после инцидента правоохранители принялись искать подозреваемых, указали в полиции. Подоплека происшествия до сих пор не ясна, расследование ведется "по всем направлениям", добавили полицейские.

Тем же вечером перед синагогой собрались около 300 человек, чтобы выразить свою солидарность. На этом митинге представитель "Альянса против антисемитизма и антисионизма Ольденбурга" напомнил, что еврейское кладбище неоднократно становилось объектом антисемитских нападений неонацистов, в последний раз в 2015 году. Кроме того, представитель объединения анонсировал митинг в Ольденбурге днем 7 апреля.

Нападения на синагоги в ФРГ продолжаются

Это уже не первое нападение на синагогу в Германии - осенью 2023 года пропалестинские демонстранты в Берлине также пытались поджечь синагогу, а также забрасывали полицейских камнями и жгли баррикады. Количество преступлений на почве антисемитизма резко возросло в Германии после атаки радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и начатых в ответ боевых действий израильской армии.

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