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Синагога в Германии
Синагога в Германии (фото из архива) Фото: Jan-Peter Kasper/ZB/picture-alliance
РелигияГермания

В Ганновере совершили нападение на синагогу в Йом-Кипур

Анна Неверова
2 ч. назад

Витраж со стороны женского балкона разбили твердым предметом. Полиция проводит проверку.

https://www.dw.com/ru/v-gannovere-soversili-napadenie-na-sinagogu-v-jomkipur/a-63350395

В Ганновере в среду, 5 октября, во время богослужения в один из главных еврейских праздников Йом-Кипур было совершено нападение на синагогу. По сообщениям СМИ, неизвестные бросили твердый предмет в витраж у женского балкона.

В полиции агентству AFP подтвердили эту информацию, уточнив, что инцидент произошел около 19.00. Правоохранители зафиксировали повреждение витража, никто из людей не пострадал. Причины случившегося устанавливаются. По данным газеты Hannoverische Allgemeine Zeitung, в синагоге по случаю праздника находились около 150 человек.

Йом-Кипур в 2022 году начался накануне вечером и закончился 5 октября с наступлением темноты. В иудейской традиции это самый важный из праздников, завершающий Десять дней покаяния. Дни отсчитываются от Рош ха-Шана - еврейского Нового года, который наступил 26 сентября.

Нападение на синагогу в Галле

В 2019 году также на Йом-Кипур в Германии было совершено нападение на синагогу в городе Галле. Мужчина попытался проникнуть в здание, в котором по случаю праздника находился 51 человек. Злоумышленник неоднократно стрелял в дверь и бросил несколько бутылок с зажигательной смесью, после чего застрелил двух человек, находившихся вблизи синагоги.

В 2020 году его приговорили к пожизненному лишению свободы. Мужчину признали виновным в убийстве двух человек и покушении на убийство еще 51-го.

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