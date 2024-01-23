В Берлине произошел сбой в борьбе с антисемитизмом

В Берлине в конце прошлого года было введено новое правило для культурных учреждений и деятелей - соискателей финансовой поддержки. Каждый, кто претендует на госсубсидии, выделяемые на культуру, должен был бы подписаться под новым документом-"оговоркой", в котором были прописаны, в частности, такие понятия, как антисемитизм. Это новое правило ввел 21 декабря 2023 года столичный сенат по вопросам культуры, сославшись на земельную концепцию по разработке превентивных мер в борьбе с антисемитизмом от 2019 года. Но всего спустя месяц, в понедельник, 22 января, сенатор по культуре Берлина Джо Чиало (Joe Chialo) сделал новое заявление: "С этого дня "оговорка об антидискриминации" (по-немецки - Antidiskriminierungsklausel) больше не будет использоваться".

Новое условие, под которым должны были ставить свои подписи соискатели финансовой поддержки из госказны, по сути, означало, что они берут на себя обязательства бороться с антисемитизмом. Документ был основан на определении понятия "антисемитизм", которое дает Международный альянс в память о Холокосте (IHRA), - с дополнением от немецкого правительства.

Определение антисемитизма

Сразу уточним, о каком определении идет речь. Рабочее определение, принятое Международным альянсом в память о Холокосте (International Holocaust Remembrance Alliance, IHRA), звучит следующим образом: "Антисемитизм - это особое восприятие евреев, которое можно охарактеризовать как ненависть по отношению к евреям. Риторические и физические манифестации антисемитизма направлены против евреев и неевреев и/или их собственности, против еврейских общин и организаций, а также религиозных учреждений". Бундестаг официально принял это определение в 2017 году. Кроме того, было внесено дополнение - о том, что под антисемитизмом также могут пониматься атаки на государство Израиль, которое понимается как "еврейский коллектив".

Джо Чиало, сенатор по культуре Берлина Фото: Philipp Znidar/dpa/picture alliance

Что привело к отмене нововведения, которое базировалось на уже давно утвержденном понятии, всего спустя месяц? Как отметил в своем официальном заявлении сенатор по вопросам культуры, документ-"оговорка" больше не будет использоваться из-за правовых опасений, что положение о борьбе с дискриминацией в существующей форме не является юридически защищенным. "Я буду продолжать работать над недискриминационным развитием берлинской культуры. Но я должен серьезно отнестись к оценкам юристов и голосам критиков, которые расценили введенное правило как ограничение свободы творчества. Нам сейчас нужны дискуссии больше, чем когда-либо", - подчеркнул в своем заявлении Джо Чиало . По словам сенатора по культуре, его цель - исключительно благая: чтобы государственные фонды не поощряли расистские, антисемитские или иные дискриминирующие формы выражения.

В начале января с открытым письмом к сенатору по культуре обратились деятели "культуры всех отраслей" с протестом. На момент написания этой статьи подпись под этим письмом поставили около тысячи человек. Они выступили против "политической инструментализации "оговорки" об антисемитизме" и потребовали открытой дискуссии. Опасения, которые высказали подписавшие это письмо деятели культуры, заключаются, например, в том, что данная "оговорка" могла бы стать правовой основой для отмены концертов и мероприятий артистов, критикующих Израиль. "Это касается и еврейских культурных деятелей в Германии, которые солидарны с мирной Палестиной и которые выступают за мирное решение конфликта". Авторы открытого письма, считают, что "использование понятия антисемитизма IHRA в качестве санкционного инструмента с возможностью изъятия средств финансирования - фатально". Протест был выражен не только в форме письма - акции протеста проходили и перед зданием горадминистрации.

Кампания "Strike Germany"

Со ссылкой на "оговорку", за которую выступал сенатор по культуре Берлина, стартовала и кампания под названием "Strike Germany", инициаторы которой призвали по всему миру к "бойкоту Германии", а точнее - к бойкоту немецких культурных госучреждений. Эту кампанию, в центре которой оказалась критика политики Германии в отношении ситуации на Ближнем Востоке, поддержала французская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе 2022 года Анни Эрно. В 2022 году ее обвинили в антисемитизме и близости писательницы к движению BDS. Эта аббревиатура означает "Boycott, Divestment and Sanctions", что переводится с английского как "бойкот, отсутствие инвестиций и санкции". Сторонники данного движения, основанного в 2005 году по инициативе 170 палестинских организаций, призывают отказаться от покупки израильских товаров до тех пор, пока Израиль не прекратит "оккупацию всех арабских земель" и не признает право палестинских беженцев на возвращение на родину.

После нововведения сенатора по культуре Берлина призывы к бойкоту Германии стали раздаваться в разных странах мира, однако пока масштабного характера эта кампания не приобрела. На представлении программы Берлинале - 2024 организаторов спросили, ощутили ли они на себе этот протест. Как подчеркнули его художественные руководители, итальянец Карло Шатриан и нидерландка Мариэтта Риссенбек, они очень серьезно следят за развитием этой темы. Среди участников конкурсной программы отказов пока не было, но в других секциях - есть. "Мне известно о двух случаях", - рассказал Карло Шатриан.

Немецкая столичная газета Berliner Zeitung взяла интервью у одного из авторов определения антисемитизма, которое дает IHRA, - Кеннетом Штерном. Он отметил, что им и раньше "часто злоупотребляли". В интервью Штерн пояснил, что существует целый ряд определений антисемитизма. И когда его спрашивают, какое следует применять, он, по его словам, всегда отвечает: "Никакое из них не стоит использовать для того, чтобы ограничить финансовую поддержку или свободу мнения".

Реакция Центрального совета евреев в Германии

Во вторник, 23 января, заявление сделал глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster): "На самом деле берлинский сенатор по культуре Джо Чиало сделал нечто, что кажется совершенно очевидным: любой, кто выражает человеконенавистническую позицию, не должен иметь права на государственное финансирование. У меня есть определенное непонимание широкого протеста против введения этой "антидискриминационной оговорки", которая исходит из четкого определения антисемитизма. Сложившаяся ситуация в очередной раз обнажила проблемы в сфере искусства и культуры. Вместо принятия четкой позиции против антисемитизма разгораются дебаты об определении понятия и прерогативах его толкования".

Глава Центрального совета евреев высказал свою благодарность сенатору по культуре за его инициативу, "даже если сейчас применение приостановлено". "Остается надеяться, что юридически обоснованное решение будет разработано и реализовано в максимально короткие сроки", - написал Шустер в своем обращении к общественности.

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