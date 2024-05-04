Акция против исламизма и антисемитизма прошла в Гамбурге

Демонстрация в Гамбурге, собравшая несколько сот человек, стала ответом на акцию исламистов, призывавших установить в Германии халифат.

Сотни людей вышли в субботу, 4 мая, на улицы Гамбурга на демонстрацию против исламизма и антисемитизма. По данным полиции, в акции приняли участия порядка 800 человек. Организаторы мероприятия рассчитывали на тысячу участников.

Эта демонстрация стала ответом на собрание, организованное неделю назад исламистами в Гамбурге, участники которого призывали установить в Германии халифат. Организатором той акции стала группа "Интерактивный мусульманин", которую Федеральное ведомство по охране конституции классифицировало как экстремистскую.

"Никто не вредит исламской религии и мусульманам больше, чем сами исламисты", - заявил Али Эртан Топрак, руководитель курдской общины Гамбурга, ставшей соорганизатором субботнего марша протеста.

Одновременно он обвинил власти в том, что они годами замалчивали проблемы, связанные с исламом в Германии, боясь антиисламских настроений в обществе.