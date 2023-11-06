Исламисты за создание халифата в ФРГ. Чем ответят власти?

В прошлые выходные в ряде немецких городов снова прошли пропалестинские демонстрации. Отличился Эссен, где исламисты устроили митинг с символикой, похожей на ИГ, и призывами создать в Германии халифат.

После 7 октября, того дня, когда боевики движения ХАМАС, признанного в США, ЕС, Германии и многих других западных странах террористической организации, напали на Израиль, а израильская армия развернула в ответ боевые действия против террористов, в немецких городах то и дело проходят пропалестинские митинги и демонстрации.

Не стали исключением и минувшие выходные дни. Уикэнд был "очень трудоинтенсивным" - так лаконично прокомментировал действия своих коллег председатель профсоюза немецких полицейских Йохен Копельке (Jochen Kopelke).

Берлин. "Нептун" и палестинские флаги

В Берлине в субботу, 4 ноября, около 10 тысяч человек собрались у Красной ратуши - резиденции правящего бургомистра Берлина. Наиболее рьяные участники взобрались на фонтан "Нептун" и украсили морского владыку палестинскими флагами. В середине дня колонна двинулась к площади Потсдамер плац, заблокировав автомобильное движение почти по всему центру немецкой столицы.

Участники пропалестинской демонстрации в Берлине на фонтане "Нептун", 4 ноября 2023 года Фото: Emmanuele Contini/IMAGO

На плакатах были видны требования "Остановить геноцид в Газе" и, в частности, такой лозунг на английском языке: "From the river to the sea - we demand equality" ("От реки до моря требуем равноправия"). Имеются в виду река Иордан и Средиземное море, то есть территория, на которой расположено государство Израиль. Одна из выступавших на митинге обвиняла израильские власти в "культуре апартеида" и требовала остановить бомбардировки сектора Газа. Два демонстранта несли растяжку с надписью: "Руки прочь от Самидуна! Долой запрет всех палестинских организаций!"

Самидун (Samidoun) - международная сеть в поддержку палестинских заключенных, близкая к леворадикальному Народному фронту освобождения Палестины (НФОП). Именно участники этой сети, считают немецкие правоохранители, устроили 7 октября в берлинском районе Нойкёльн, где проживает особенно много палестинцев, уличные гулянья с раздачей сладостей по случаю нападения ХАМАС на Израиль.

Столкновения участников пропалестинской демонстрации с полицей в Нойкёльне, 19 октября 2023 года Фото: Paul Zinken/dpa/picture alliance

В первых числа ноября министр внутренних дел ввела официальный запрет Самидуна в Германии с конфискацией имущества этой организации, а также запретила всякую деятельность в поддержку ХАМАС.

По итогам пропалестинской демонстрации в Берлине полиция возбудила три дюжины следственных дел, в том числе по подозрению в разжигании межнациональной розни, оправдании преступлений и нанесении телесных повреждений. Временно задержаны были 68 человек.

Дюссельдорф. Заявили тысячу участников, пришли 17 тысяч

Многотысячные пропалестинские демонстрации прошли в эти дни в городах федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Эта земля в Германии рекордсмен и по числу жителей, и по числу иммигрантов.

В Дюссельдорфе - земельной столице - на субботу под лозунгом "За права человека" была заявлена демонстрация с участием примерно тысячи человек. Соответствующие такому количеству участников контингенты выделила и городская полиция для поддержания порядка. Какового же было удивление правоохранителей, когда на демонстрацию вышли в 16-17 раз больше участников, а ее звуковой фон оказался заметно выше заявленного "марша молчания".

На пропалестинскую демонстрацию в Дюссельдорфе 4 ноября вместо тысячи человек пришли от 16 до 17 тысяч Фото: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

Как и в Берлине, полиция завела несколько следственных дел по подозрению в разжигании межнациональной розни и отрицании Холокоста, были также изъяты транспаранты с антисемитскими лозунгами.

Эссен. Исламисты хотят установить халифат

Но все другие затмило в минувшие выходные заявленная как пропалестинская демонстрация мероприятие в Эссене. По данным эссенской полиции, заявку подало частное лицо, но главным организатором оказалась, очевидно, местная группировка "Поколение ислам", которую эксперты в сфере безопасности считают близкой к панисламистской организации Хизб ут-Тахрир. Эта организация была запрещена в Германии еще в 2003 году.

Главным же оратором на заключительном митинге в Эссене с участием примерно трех тысяч человек - вместо заявленных полутора тысяч - стал лидер "Поколения ислам" Ахмад Тамим, о котором эксперты говорят, что он использует ближневосточный конфликт для мобилизации и радикализации своих сторонников. Среди плакатов были призывы "Остановить геноцид", а на одном журналисты заметили и такую надпись: "Немецкий государственный интерес (Deutsche Staatsräson) требует убивать детей".

Участницы пропалестинской демонстрации в Эссене Фото: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

Перед началом шествия его организаторы через громкоговорители напомнили собравшимся о полицейском запрете ставить под сомнение существование государства Израиль, что вызвало возмущенные протестные выкрики. А еще организаторы потребовали от участников разделиться по половому признаку: впереди по городу шли мужчины, следом - женщины и дети. И на заключительном митинге мужчины и женщины также стояли друг от друга на почтительном расстоянии.

При этом то и дело звучали выкрики "Аллах акбар", призывы к "глобальному джихаду", некоторые указывали вверх правым указательным пальцем - жест исламистов, а над головами развевались похожие на стяги ИГ черные знамена с арабской вязью. На плакатах виднелись призывы создать в Германии халифат.

Полиция Эссена пришла к выводу, что под видом демонстрации в защиту гражданского населения сектора Газа организаторы с самого начала планировали провести на улицах города "религиозное собрание с исламистским содержанием". На Ахмада Тамима заведено дело по подозрению в разжигании межнациональной розни, полиция продолжает отсматривать снятые на демонстрации видеокадры.

Чем ответит немецкое государство на разгул исламистов?

Пока не известно, какие конкретные выводы извлекут немецкие власти из все более радикальных пропалестинских выступлений в Германии, а теперь - и призывов фактически заменить Основной закон ФРГ шариатом.

Уже упомянутый Йохен Копельке из полицейского профсоюза требует более придирчивого отношения к заявкам на проведение митингов и демонстраций: "Таких шествий через немецкие города больше быть не должно". В свою очередь, мэр Эссена Томас Куфен (Thomas Kufen) выразил сожаление тем фактом, что под защитой конституционного права на проведение шествий и собраний по городу смогли пройти "исламисты, антидемократы и ненавистники евреев".

Участники пропалестинской демонстрарции в Эссене с плакатами, призывающими установить халифат в ФРГ Фото: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

"Нетерпимыми" назвал звучавшие в Эссене антисемитские лозунги и выступления в поддержку исламистских организаций Омид Нурипур (Omid Nouripour), сопредседатель партии "зеленых", входящей в правящую в Германии коалицию. Такие поступки, по его словам, требуют жесткого ответа со стороны государства. "Хорошо, что полиция ведет следствие", - добавил Нарипур. Теперь, по выражению депутата, "необходимо последовательное применение уголовного законодательства", а также существенное расширение полномочий и возможностей правоохранительных органов.

Немецкие СМИ: надо высылать исламистов из страны

Немецкая пресса такой подход поддерживает. "Пора положить конец насмешкам над правовым государством со стороны тех, кто презирает царящие здесь ценности и правила", - пишет Ludwigsburger Kreiszeitung и требует запретить деятельность и других пропалестинских организаций в Германии.

Мужчины отдельно, женщины отдельно. На пропалестинской акции в Эссене Фото: Christoph Reichwein/dpa/picture alliance

"Мы не имеем права уступить нашу демократию и наше общество врагам демократии и религиозным фанатикам", - добавляет Westfalen-Blatt. А Leipziger Volkszeitung считает, что "иностранцы, участвующие в таких мероприятиях ненавистников, как в Эссене, должны высылаться из страны", и напоминает о том, что немецкий закон о пребывании иностранцев позволяет депортировать и тех, кто еще не совершил уголовно наказуемого деяния.

Что скажут на совещании у канцлера?

"От себя лично скажу: у меня это вызывает отвращение. Тому, кто хочет жить в халифате, просто не место в Германии, - отреагировал на события в Эссене премьер-министр Северного Рейна - Вестфалии Хендрик Вюст (Hendrik Wüst). - Будь то салафиты, исламисты, экстремисты, всех их надо запрещать… Наше свободное общество более не может быть терпимым к тем лицам, которые хотят устранить наше терпимое, свободное общество".

В этот понедельник, 6 ноября, Вюст участвует в большом совещании канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) с земельными премьерами, на котором речь идет о проблеме нелегальной иммиграции в Германию, в том числе и из мусульманских стран. Проблема пропалестинских демонстраций в немецких городах, скорее всего, таже будет затронута.

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