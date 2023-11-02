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В Германии запретили деятельность ХАМАС и "Самидун"

Ольга Лебедева
2 ноября 2023 г.

Глава МВД Германии наложила запрет на деятельность в стране террористической группировки ХАМАС и поддерживающей палестинцев международной сети "Самидун". Немецкий филиал "Самидуна" ликвидирован.

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Пропалестинская акция в Берлине
Пропалестинская акция в Берлине в конце октябряФото: Annegret Hilse/REUTERS

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) наложила запрет на деятельность в Германии палестинской террористической сети ХАМАС, а также международной сети "Самидун", близкой к леворадикальному Народному фронту освобождения Палестины (НФОП). Немецкое крыло организации "Самидун" - Samidun Deutschland, также известное как Hirak e.V., будет распущено, заявила Фезер в четверг, 2 ноября, в Берлине.

У этой организации будут конфискованы все активы, ей запретят иметь сайты в интернете и деятельность в соцсетях. По словам Фезер, любой, кто будет участвовать в деятельности этих организаций, будет привлечен к ответственности.

Фезер: Будем бороться против антисемитизма всеми средствами

"Антисемитизму нет места в Германии. Мы будем бороться против него во всех формах и всеми средствами правового государства", - подчеркнула она. Фезер напомнила, что террористическая группировка ХАМАС имеет своей целью уничтожение Государства Израиль. "Самидун" как международная сеть под видом акций солидарности с заключенными в разных странах распространяет антиизраильскую и антиеврейскую пропаганду, подчеркнула она.

По оценке Федерального ведомства по охране конституции, ХАМАС в Германии активным образом поддерживают около 450 человек, многие из которых имеют немецкое гражданство. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) после нападения ХАМАС на Израиль и последовавших акций солидарности с палестинскими террористами в Германии сообщил о намерении запретить деятельность этой группировки в стране.

Радикальное исламистское движение ХАМАС, боевики которого осуществили 7 октября масштабную атаку на Израиль, признанно в Евросоюзе и США террористической группировкой. Члены "Самидун" организовывали в Германии акции в поддержку палестинцев и против Израиля, вызвавших резкую критику в Германии, и публиковали в соцсетях фотографии с данных мероприятий и посты в поддержку ХАМАС. В частности, широкую огласку получила акция "Самидун" 7 октября в Берлине, когда ее члены праздновали террористическое нападение нападение ХАМАС на Израиль и раздавали прохожим сладости в районе Нойкельн.

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