В Берлине требуют ответа мусульман на антисемитские акции

Роберт Хабек резко раскритиковал антиизраильские выступления в Германии и призвал мусульманские объединения дистанцироваться от этих акций и выступить против антисемитизма.

Министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек (Robert Habeck) заявил, что безопасность Израиля является государственной доктриной Германии. В опубликованном вечером в среду, 1 ноября, видео он высказался против антисемитизма и ненависти к Израилю, а также резко раскритиковал антисемитские тенденции среди немецких мусульман, правых экстремистов и левых активистов. Почти 10-минутный ролик, размещенный в соцсетях федерального министерства экономики и защиты климата утром 2 ноября уже набрал около 5 млн просмотров и 7 тысяч репостов.

"Еврейские общины предостерегают своих членов от посещения некоторых мест ради собственной безопасности, и это происходит здесь, в Германии, спустя почти 80 лет после Холокоста", - указал он. При этом основание Государства Израиль после преступлений немецкого нацизма являлось обещанием защиты евреев, и Германия взяла на себя обязательство по его выполнению, напомнил вице-канцлер. Фраза о том, что безопасность Израиля является государственной доктриной Германии никогда не являлась пустыми словами и не должна ими становиться, подчеркнул он.

Хабек: Антисемитские акции требуют жесткого политического ответа

В этой связи он решительно выступил против "ненавистников Израиля" и жителей ФРГ, симпатизирующих террористической организации ХАМАС. "Нельзя терпеть антисемитизм в любой форме. Масштабы исламистских демонстраций в Берлине и других городах ФРГ неприемлемы и требуют жесткого политического ответа", - уверен Хабек. Он подчеркнул, что сжигание израильских флагов на демонстрациях и "восхваление террора ХАМАС" являются уголовными преступлениями, за которые придется ответить в суде. Совершающие их граждане других государств при этом рискуют своим статусом пребывания в Германии, предупредил немецкий министр.

Одновременно Хабек призвал мусульманские объединения в ФРГ "со всей четкостью дистанцироваться от антисемитизма, чтобы не подрывать собственные требования толерантности". По его словам, некоторые объединения уже выступили с такими заявлениями и дистанцировались от террористических акций ХАМАС и антисемитизма, но они были в меньшинстве, а некоторые из них сделали это недостаточно четко. "Религиозной нетерпимости нет места в Германии", - заявил он.

Кроме того, один из ведущих представителей немецких "зеленых" раскритиковал "укоренившийся антисемитизм" в Германии, в том числе среди некоторых левых политических сил и даже в среде молодых "активистов". "Борьба против колониализма не должна вести к антисемитизму", - подчеркнул он.

В ФРГ запретили деятельность ХАМАС и сети "Самидун"

Между тем, 2 ноября глава МВД ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) запретила деятельность в Германии радикальной исламистской группировки ХАМАС, признанной в ЕС и США террористической организацией, а также поддерживающей ее действия международной сети "Самидун". Немецкое крыло организации "Самидун" будет распущено, у этой организации будут конфискованы все активы. Каждый, кто будет участвовать в деятельности этих организаций, будет привлечен к ответственности.

По оценке Федерального ведомства по охране конституции, ХАМАС в Германии активным образом поддерживают около 450 человек, многие из которых имеют немецкое гражданство.

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