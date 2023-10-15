МВД Германии усилило защиту еврейских учреждений в стране

Германия сделает все, чтобы защитить проживающее в стране еврейское население ввиду опасений на фоне эскалации палестино-израильского конфликта после масштабного нападения боевиков ХАМАС на жителей Израиля 7 октября. Об этом заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 15 октября.

По словам Фезер, власти страны "снова усилили" защиту еврейских и израильских учреждений в Германии. Правительство беспокоит растущая опасность действий людей, солидарных с радикальным исламистским движением, указала министр.

Немецкие органы безопасности при этом используют "все законные полицейские и разведывательные средства", чтобы пресечь попытки правонарушений со стороны симпатизирующих радикальным исламистам лиц. Кроме того, федеральные земли Германии будут использовать "все законные возможности для выдворения сторонников ХАМАС", заявила Фезер. При этом деятельность ХАМАС в ФРГ до этого не была запрещена.

В Германии проходят пропалестинские демонстрации

В субботу, 14 октября, сотни человек вышли на митинги солидарности с палестинцами в ряде городов Германии - в частности, в Кельне, Дюссельдорфе, Ахене и Франкфурте-на-Майне. При этом в некоторых из городов полиция пыталась запретить мероприятия - к примеру, такой запрет был принят накануне демонстрации в Кельне. Однако в субботу днем административный суд удовлетворил срочную апелляцию организаторов.

Во Франкфурте-на-Майне полиция ранее также запретила проведение пропалестинского митинга. Организаторы оспорили это решение в административном суде города, однако вышестоящий суд федеральной земли Гессен все же поддержал запрет полиции. Ввиду этого демонстрация была разогнана, а около 300 ее участников - задержаны.

В Берлине ранее суд запретил проведение подобных мероприятий - после того, как в одном из районов города сторонники ХАМАС из организации "Самидун" устроили "празднование победы сопротивления". После этого ряд политиков, в том числе и канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) высказались за применение жестких наказаний к сторонникам радикальных исламистов, вплоть до выдворения их из Германии и запрета деятельности подобных организаций.

Одновременно с этим в городах Германии проходят и акции в поддержку Израиля.

Среди заложников ХАМАС может быть как минимум одна гражданка ФРГ

Федеральное правительство проверяет, есть ли граждане Германии среди жертв ХАМАС, был ли кто-то убит или похищен, ранее сообщало агентство dpa. В германском МИДе при этом подчеркнули, что обычно не комментируют отдельные дела и захват граждан ФРГ в заложники.

До этого в соцсетях появилась информация, что одной из захваченных и возможно убитых боевиками ХАМАС девушек была гражданка Германии. Ее опознали по татуировкам, которые были видны на одном из видео с издевательствами, опубликованных радикальными исламистами. Сообщается, что девушка приехала на музыкальный фестиваль, проходивший недалеко от границы сектора Газа. После начала атаки ХАМАС его участники были вынуждены спасаться бегством по пустыне.

Позже СМИ подтвердили личность девушки - это Шани Лук, у которой, по данным CNN, есть гражданство Израиля и Германии. Мать девушки получила информацию о том, что та находится в госпитале в секторе Газа, но эти данные не были подтверждены.

Смотрите также: