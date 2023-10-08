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Более 350 израильтян погибли в результате атак ХАМАС

Сергей Куприков
8 октября 2023 г.

За два неполных дня жертвами палестино-израильского конфликта стали около 700 человек. Тысячи людей получили ранения.

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Жертвы нападения ХАМАС
Жертвы нападения ХАМАСФото: Tsafrir Abayov/AP/picture alliance

Число погибших в Израиле во время совершенных в субботу нападений палестинской группировки ХАМАС превысило 350 человек, сообщает в воскресенье, 8 октября, газета The Jerusalem Post. Эту же цифру назвал посол Израиля в России Бен Цви.

Ожидается, что число погибших будет и дальше увеличиваться, так как множество людей получили крайне тяжелые ранения. Общее число пострадавших в настоящее время оценивается, по разным источникам от 1800 до 2000 человек. Сотни человек числятся пропавшими без вести.

Жертвами палестино-израильского конфликта становятся израильтяне и за пределами страны. 8 октября в Египте полицейский открыл огонь по группе израильских туристов, приехавших в Александрию. По данным медиакомпании "Аль-Джазира", жертвами стрельбы стали два гражданина Израиля и один египтянин. 

Посольство Израиля в США: Палестинцы захватили свыше ста заложников

Посольство Израиля в США заявило, что бойцы радикальных палестинских группировок захватили свыше 100 заложников, в том числе военных, и отвезли их в сектор Газа. Власти Израиля сообщение посольства о числе заложников пока не комментировали. До этого считалось, что в заложниках находится порядка 35 израильтян.

Агентство CNN отмечает, что израильские солдаты не попадали в плен во время нападений уже 17 лет.

Министерство иностранных дел Таиланда сообщает, что 11 его граждан были взяты в заложники во время боевых действий на юге Израиля и предположительно доставлены в сектор Газа. Подтверждено, что еще два гражданина Таиланда погибли.

Сотни человек погибли в секторе Газа

Министерство здравоохранения сектора Газа заявило о росте числа жертв израильских ударов до 313 человек. Еще около1990 получили ранения.

 По сообщениям Армии обороны Израиля, убито, по меньшей мере, "400 палестинских террористов в Израиле и в результате ударов в секторе Газа".

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Хроника событий в The Jerusalem Post

www.jpost.com
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Жертвы нападения ХАМАС

Более 350 израильтян погибли в результате атак ХАМАС

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