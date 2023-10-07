В Германии выражают солидарность с Израилем после атаки ХАМАС. В Берлине Бранденбургские ворота подсветили в цвета флага Израиля, а канцлер Олаф Шольц заявил о поддержке Израиля.

Чтобы выразить солидарность правительства Германии с Израилем, Бранденбургские ворота в Берлине вечером в субботу, 7 октября, были подсвечены в национальные цвета Израиля.

Иллюминация включалась дважды на 15 минут: в 21.00 и 22.45 по местному времени. "Ужасающие новости пришли к нам сегодня из Израиля. Мы глубоко потрясены ракетным обстрелом из Газы и эскалацией насилия. Германия осуждает эти нападения ХАМАС и поддерживает Израиль", - написал канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), выложив фотографию ворот.

"Израиль должен защищать себя от брутального террора. Я выражаю свою полную солидарность с нашими израильскими друзьями, подвергшимися нападению", - заявил ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). Солидарность с Израилем выразили большинство западных лидеров.

В Германии усилили охрану еврейских учреждений

В связи с атакой ХАМАС в Германии усилили меры безопасности для еврейских и израильских учреждений, сообщает агентство AFP. "В этой ужасной ситуации еще более важно, чтобы защита евреев в Германии была нашим высшим приоритетом", - заявила министр внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser).

Полиция Берлина сообщила, что в одном из районов города люди вышли на улицы, чтобы отпраздновать атаку ХАМАС на Израиль. "Из-за неоднократных антиизраильских заявлений и прославления насилия встреча была прекращена вскоре после ее начала. В отдельных случаях проводились проверки личности и возбуждались уголовные дела", - отчитались в берлинской полиции.

Акцию устроила организация Samidoun, которая регулярно устраивает антисемитские митинги. В апреле этого года на одном из таких собраний участники кричали "Смерть евреям! Смерть Израилю!" Президент Немецко-израильского общества (DIG) Фолькер Бек (Volker Beck) тогда призывал власти ФРГ запретить организацию.

В ФРГ проверяют информацию о жертвах ХАМАС среди немцев

Федеральное правительство проверяет, есть ли граждане Германии среди жертв ХАМАС, был ли кто-то убит или похищен, передает агентство dpa. В германском МИД сообщили, что находятся в тесном контакте с израильскими властями. В ведомстве подчеркнули, что обычно не комментируют отдельные дела и захват граждан ФРГ в заложники.

Ранее в соцсетях стала распространяться информация, что одной из захваченных и возможно убитых боевиками ХАМАС девушек была гражданка Германии. Ее опознали по татуировкам, которые были видны на одном из видео с издевательствами, опубликованных ХАМАС. Сообщается, что девушка приехала на музыкальный фестиваль, проходивший недалеко от границы сектора Газа. После начала атаки ХАМАС его участники были вынуждены спасаться бегством по пустыне.

Атаки ХАМАС и ответ Израиля

Террористическая группировка ХАМАС напала на Израиль утром 7 октября. Участники движения заявили, что в ходе операции выпустили по городам Израиля пять тысяч ракет, а десятки боевиков проникли в израильские поселения на границе с сектором Газа - по воздуху или протаранив ограждения на границе.

Власти Израиля утверждают, что по территории страны ударило больше двух тысяч ракет. По данным израильского объединения спасателей "ЗАКА", к ночи на 8 октября число погибших в результате атаки достигло как минимум 300 человек, еще 1590 человека получили ранения. К вечеру Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что вернула контроль над большинством приграничных населенных пунктов. В течение дня израильские военные начали наносить ответные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал жителей покидать сектор Газа, поскольку ЦАХАЛ готовится к ответной атаке на структуры ХАМАС, укрывающиеся там.

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