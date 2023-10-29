Глава Минюста ФРГ предупредил о последствиях для антисемитов

Антисемитское поведение в будущем повлечет за собой риски для права на проживание в Германии и получения немецкого гражданства, заявил Марко Бушман.

Министр юстиции Германии Марко Бушман (Marco Buschmann) предупредил о последствиях для иммигрантов, демонстрирующих антисемитское поведение. "Мы принимаем меры предосторожности против натурализации антисемитов", - заявил политик в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 29 октября.

По его словам, органы, занимающиеся вопросами натурализации, должны в будущем "расследовать даже такие мелкие правонарушения, как оскорбление, чтобы определить, не были ли эти действия совершены по антисемитским мотивам". Если судья установит наличие таких мотивов, "виновный больше не сможет стать гражданином Германии", сказал Бушман. "Для лиц, не имеющих немецкого паспорта, мы также должны учитывать последствия, предусмотренные законом о пребывании в стране", - добавил он.

Бушман подчеркнул, что на Германии лежит историческая ответственность. "Никогда больше евреи в Германии не должны становиться жертвами террора и преследований. Против тех, кто это не уважает, мы должны действовать со всей строгостью", - заявил глава Минюста ФРГ. Комментируя пропалестинские демонстрации, начавшиеся на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, Бушман отметил: "В стране, где появился Холокост, никто не должен праздновать массовое убийство евреев".

Антисемитские нападения в Германии

После масштабной атаки радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль 7 октября в Германии фиксируется рост числа преступлений антисемитской и антиизраильской направленности, таких как сжигание израильских флагов или антисемитские граффити. Только в Берлине, по данным местной полиции, уже зарегистрировано более 850 преступлений, связанных с ближневосточным конфликтом.

В федеральной земле Бавария в выходные произошли два нападения на объекты, связанные с Израилем, пишет агентство KNA. В ночь на воскресенье неизвестные разрисовали граффити фасад израильского ресторана в Нюрнберге. А в ночь на субботу в городе Зенден, расположенном недалеко от Ульма, было совершено нападение на магазин, торгующий продуктами питания израильского производства.

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