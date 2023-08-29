Какими могут быть последствия нового скандала в Баварии?

Баварское правительство оказалось на грани развала из-за подозрений в антисемитизме одного из его членов. Но под ударом и земельный премьер-министр Маркус Зёдер.

В Баварии бессменно правит Христианско-социальный союз (ХСС), формирующий на общегерманском уровне консервативный блок с Христианско-демократическим союзом (ХДС). Но в последнее время до абсолютного большинства ХСС в этой федеральной земле не дотягивает, приходится править на пару с коалиционным партнером - небольшой популистской партией "Свободные избиратели". И скандал разгорелся именно из-за лидера этой партии, баварского министра экономики и зампремьер-министра 52-летнего Хуберта Айвангера (Hubert Aiwanger).

Листовка в ранце гимназиста

Выходящая в Мюнхене газета Süddeutsche Zeitung (SZ) раскопала старую историю - историю о том, что еще в 80-е годы 17-летний гимназист Хуберт Айвангер был заподозрен в антисемитизме. В его школьном ранце были обнаружены листовки с юдофобскими лозунгами.

После публикации в SZ лидер "Свободных избирателей" дал письменное заверение в том, что не является автором антисемитского памфлета и "считает его содержание отвратительным и бесчеловечным". В то же время он признал, что "один или несколько экземпляров" листовки и в самом деле были найдены в его ранце. Позднее ответственность взял на себя старший брат Айвангера, заявивший, что написал листовку в отместку за плохую оценку. Но на этом скандал не закончился.

Разбор на заседании коалиционной комиссии

Во вторник, 29 августа, председатель ХСС, баварский премьер-министр Маркус Зёдер (Markus Söder) созвал заседание межпартийной коалиционной комиссии и потребовал от своего заместителя объяснений.

Теперь Айвангеру не до смеха Фото: picture-alliance/dpa/K. J. Hildenbrand

Объяснения Айвангера не полностью удовлетворили Зёдера. Многие вопросы, по его словам, остались открытыми. "Сегодняшние высказывания явно недостаточны для того, чтобы прийти к окончательному выводу", - заявил Зёдер. Поэтому министру экономики предложено письменно ответить на 25 вопросов, касающихся, как сказал Зёдер, "отвратительной и омерзительной листовки" с тем, чтобы быстро и окончательно прояснить ситуацию.

Но идти на разрыв со "Свободными избирателями", как того требовала оппозиция, премьер-министр Баварии все-таки не стал. Увольнение Айвангера до получения его ответов на открытые вопросы стало бы чрезмерной мерой, пояснил Зёдер, планирующий возобновить действующую коалицию и после земельных выборов 8 октября. При этом, однако, он многозначительно добавил, что коалиции не зависят от отдельных персон.

Роль "Свободных избирателей"

Хуберт Айвангер не первый раз оказывается в фокусе общественного и медийного внимания. В 2019 году, например, этот охотник-любитель, осматривая экспонаты охотничьей выставки, заявил, что Германия была бы более безопасной, если бы "каждый порядочный немец и каждая порядочная немка носили в кармане нож".

"Свободные избиратели" на коалиционных переговорах с ХСС в 2018 году Фото: picture-alliance/dpa/L. Mirgeler

Во время пандемии коронавируса Айвангер то и дело ставил под сомнение целесообразность вакцинации, говорил бездоказательно о "массивных побочных действиях" и в конце концов сам лишь неохотно привился. А не далее как в июне этого года Айвангер поставил под сомнение существование демократии в Германии. На фоне дискуссии о спорном законопроекте об отоплении он призвал "молчащее подавляющее большинство" "вернуть себе демократию".

Для ХСС, однако, и самого Маркуса Зёдера Айвангер с его партией представляется незаменимым. "Свободные избиратели" с 2008 года уверенно проходят в баварский ландтаг, с недавних пор они заседают и в земельном парламенте Рейнланд-Пфальца. В ландтаг Бранденбурга прошли их партнеры-единомышленники. А по рейтингу поддержки в Баварии (14%) "Свободные избиратели" делят второе место с "зелеными". Таким коалиционным партнером опасно жертвовать.

Кто станет кандидатом консерваторов в канцлеры?

Скандал с подозрениями в антисемитизме пришелся Зёдеру как нельзя некстати, констатируют наблюдатели. Во-первых, 8 октября он рискует потерять часть голосов симпатизирующих ему, но колеблющихся избирателей. А, во-вторых, не за горами решение консерваторов о выдвижении их кандидата в канцлеры на следующих общефедеральных выборах. Пока называют только два имени - Маркуса Зёдера и председателя ХДС Фридриха Мерца (Friedrich Merz). Скандал с Айвангером явно не повышает ставки баварского лидера.

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