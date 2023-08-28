Шольц ждет от Баварии разъяснений по антисемитскому скандалу

По данным газеты Süddeutsche Zeitung, министр экономики Баварии Хуберт Айвангер в школьные годы написал листовку с антиеврейскими лозунгами и распространил ее в своей школе.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал правительство федеральной земли Бавария незамедлительно предоставить разъяснения в связи со скандалом вокруг министра экономики Хуберта Айвангера (Hubert Aiwanger), одновременно занимающего должность баварского вице-премьера. В истории об антисемитской листовке, написанной Айвангером в школьные годы, "по мнению канцлера, все должно быть всесторонне и немедленно прояснено", заявил в понедельник, 28 августа, заместитель официального представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner).

После этого должны быть приняты политические решения, добавил Бюхнер. "История с этой листовкой действительно отвратительна, иначе и не скажешь", - указал далее он.

Руководство ХДС напомнило об исторической ответственности немцев

Руководство Христианско-демократического союза (ХДС) тоже призвало предоставить разъяснения в связи с обвинениями в адрес Айвангера, являющегося лидером партии "Свободные избиратели". "Содержание листовки отвратительно, ужасно и бесчеловечно", - заявил после консультаций руководства ХДС генеральный секретарь партии Карстен Линнеман (Carsten Linnemann). Он напомнил об исторической ответственности Германии и необходимости защищать жизнь евреев в ФРГ и бороться с антисемитизмом, которому в стране "нет места".

Линнеман указал, что премьер-министр Баварии, лидер "сестринской" партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зёдер (Markus Söder) созвал чрезвычайное заседание коалиционного комитета в Мюнхене по данному вопросу.

Скандал в Баварии

В минувшие выходные, за шесть недель до земельных выборов в Баварии, газета Süddeutsche Zeitung сообщила о возможных антисемитских взглядах 52-летнего Айвангера в школьные годы. По ее данным, в 1980-е годы, будучи школьником, он написал листовку с юдофобскими лозунгами и распространил ее в своем учебном заведении.

После этой публикации баварский политик дал письменное заверение в том, что не является автором этой бумаги и "считает ее содержание отвратительным и бесчеловечным". В то же время он признал, что "один или несколько экземпляров" листовки были найдены в его школьной сумке. Затем старший брат министра заявил, что это он сам изготовил листовку, так как получил в школе плохую оценку. Скандал в Баварии вызвал возмущение во всей Германии.

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