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Исследование: В ФРГ остается высоким уровень антисемитизма

1 ч. назад

В ФРГ возросло число насильственных преступлений против евреев. В организации некоторых из них подозревают Иран.

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Акция протеста против антисемитизма в Германии
Акция протеста против антисемитизма в ГерманииФото: Ina Fassbender/AFP

Уровень антисемитизма в Германии за прошедший год остается "тревожно высоким". К такому выводу пришла Федеральная ассоциация Отделов регистрации и обзора информации по антисемитизму (RIAS) в докладе, опубликованном во вторник 27 июня.

Меньше случаев проявлений антисемитизма, но больше насильственных преступлений

Всего за 2022 год RIAS насчитала 2480 случаев проявления антисемитизма по всей Германии, включая вербальные оскорбления и антисемитские лозунги на массовых мероприятиях. Это меньше, чем в 2021 году - тогда RIAS насчитала 2738 примеров антисемитского поведения. Однако существенно выросло число насильственных преступлений - всего RIAS выявила 9 таких случаев. К эпизодам "крайнего насилия" в докладе отнесли в том числе стрельбу по Дому раввина в Эссене 18 ноября 2022 года. Агентство AFP со ссылкой на генеральную прокуратуру ФРГ сообщает, что этот и два других случая нападения на еврейскую общину в земле Северный Рейн-Вестфалия связывают с деятельностью иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"Антисемитские выпады направлены на запугивание еврейских сообществ по всей Германии. Они происходят ... в общественном транспорте, у еврейских учреждений, даже у мест жительства, то есть, в местах, которые евреи не могут не посещать", - говорится в докладе. Председатель RIAS Беньямин Штайниц (Benjamin Steinitz) потребовал от правительства решительных мер по обеспечению безопасности немецких евреев. "Нам нужны не только теплые слова поддержки, но конкретные меры против координируемых Ираном террористов. Известные правительству члены КСИР должны быть в списке террористов ЕС", - подчеркнул он.

В исследовании отмечается, что впервые сократилась доля антисемитских выступлений со стороны праворадикалов - они составляют всего 13% случаев. В 53% случаев RIAS не обнаружила политических мотивов.

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