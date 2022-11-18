В Эссене обстреляли Дом раввина при Старой синагоге

По двери Дома раввина было произведено не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия. Подозреваемый в нападении еще не пойман.

В городе Эссен в западной части ФРГ обстрелян Дом раввина при Старой синагоге. По двери здания, в котором сейчас размещается Институт германо-еврейской истории, было произведено не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия, пострадавших нет, сообщила полиция в пятницу, 18 ноября. Выстрелы произведены по остекленной двери, ее рама повреждена, в стекле есть пулевые отверстия.

Дом раввина в Эссене непосредственно примыкает в Старой синагоге, где сегодня размещается культурный центр. Она уже не используется для богослужений. Министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия (СРВ) Херберт Ройль (Herbert Reul), посетивший место преступления, заявил, что он глубоко потрясен случившимся. При этом он заверил еврейскую общину Эссена в том, что полиция сделает все возможное для скорейшей поимки злоумышленника.

Полиция разыскивает злоумышленника

По сообщению полиции, свидетели сообщили об обнаружении пулевых отверстий в двери Дома раввина около 8.30. Когда именно были произведены выстрелы, пока неясно. "Мы полагаем, что это произошло когда-то ночью, когда рядом никого не было", - сказал представитель полиции. На записях с камеры видеонаблюдения есть мужчина, который предположительно произвел выстрелы. Ведется его розыск. К делу подключены органы госбезопасности.

Премьер-министр СРВ Хендрик Вюст (Hendryk Wüst) написал в своем микроблоге в Twitter, что он глубоко потрясен и возмущен нападением на синагогу и заверил евреев в Северном Рейне - Вестфалии в том, что власти находятся на их стороне и защищают их от ненависти и насилия. "Еврейская жизнь - часть нашей страны, часть нас - сегодня и в любой другой день", - подчеркнул Вюст.

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