  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Полоицейские возле Дома раввина в Эссене
Полоицейские возле Дома раввина в ЭссенеФото: Markus Gayk/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

В Эссене обстреляли Дом раввина при Старой синагоге

Сергей Ромашенко
60 мин. назад

По двери Дома раввина было произведено не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия. Подозреваемый в нападении еще не пойман.

https://p.dw.com/p/4Jkk8

В городе Эссен в западной части ФРГ обстрелян Дом раввина при Старой синагоге. По двери здания, в котором сейчас размещается Институт германо-еврейской истории, было произведено не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия, пострадавших нет, сообщила полиция в пятницу, 18 ноября. Выстрелы произведены по остекленной двери, ее рама повреждена, в стекле есть пулевые отверстия.

Дом раввина в Эссене непосредственно примыкает в Старой синагоге, где сегодня размещается культурный центр. Она уже не используется для богослужений. Министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия (СРВ) Херберт Ройль (Herbert Reul), посетивший место преступления, заявил, что он глубоко потрясен случившимся. При этом он заверил еврейскую общину Эссена в том, что полиция сделает все возможное для скорейшей поимки злоумышленника.

Полиция разыскивает злоумышленника

По сообщению полиции, свидетели сообщили об обнаружении пулевых отверстий в двери Дома раввина около 8.30. Когда именно были произведены выстрелы, пока неясно. "Мы полагаем, что это произошло когда-то ночью, когда рядом никого не было", - сказал представитель полиции. На записях с камеры видеонаблюдения есть мужчина, который предположительно произвел выстрелы. Ведется его розыск. К делу подключены органы госбезопасности.

Премьер-министр СРВ Хендрик Вюст (Hendryk Wüst) написал в своем микроблоге в Twitter, что он глубоко потрясен и возмущен нападением на синагогу и заверил евреев в Северном Рейне - Вестфалии в том, что власти находятся на их стороне и защищают их от ненависти и насилия. "Еврейская жизнь - часть нашей страны, часть нас - сегодня и в любой другой день", - подчеркнул Вюст.

Смотрите также:

Атаки на синагоги: в ФРГ обеспокоены антисемитскими акциями

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Берлин: еврейская община празднует хануку и беспокоится о растущем антисемитизме

Берлин: еврейская община празднует хануку и беспокоится о растущем антисемитизме

Выжившие в Холокосте представители еврейской общины Берлина отмечают традиционный праздник свечей на фоне опасений растущих проявлений антисемитизма
Политика5 декабря 2018 г.02:28 мин.
external

Обрезание в ФРГ: за и против

Обрезание в ФРГ: за и против

Бундестаг призвал правительство ФРГ к осени представить законопроект, регулирующий религиозное обрезание мальчиков. Родители в мусульманских и еврейских семьях возмущены.
Политика25 августа 2012 г.03:08 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Реконструкция сбитого "Боинга" в Нидерландах. На фото 2021 года на переднем плане судья Гаагского суда Хендрик Стинхёйс, председательствующий на процессе по делу о катастрофе "Боинга-777" "Малайзийских авиалиний"

Приговор по делу MH17: Россию ждут новые суды

Политика16 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Катарский шейх отфутболивает мяч с надписью "права человека" - карикатура DW

ЧМ-2022 в Катаре: а права человека отфутболят?

ЧМ-2022 в Катаре: а права человека отфутболят?

Спорт21 мин. назад
Рабочие-мигранты идут к строящемуся к ЧМ-2022 в Катаре стадиону

Сколько людей погибло ради ЧМ-2022 в Катаре? Фактчекинг DW

Сколько людей погибло ради ЧМ-2022 в Катаре? Фактчекинг DW

Футбол12 ч. назад
Символ Республиканской партии - слон, пытается сбросить с ноги, вцепившегося в нее "экс-президента США Дональда Трампа".

Трамп снова рвется в президенты США: тяжела ноша для слона?

Трамп снова рвется в президенты США: тяжела ноша для слона?

Политика24 ч. назад
Ведущие DW Новости Шоу Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Приговор по МН17. Российские уклонисты в ФРГ. DW Шоу

Приговор по МН17. Российские уклонисты в ФРГ. DW Шоу

Политика24 ч. назад57:46 мин.
Программист смотрит на открытый экран ноутбука

Bitkom: Есть работа для 59 000 айтишников из РФ и Беларуси

Bitkom: Есть работа для 59 000 айтишников из РФ и Беларуси

Экономика и бизнес13 ч. назад
Обломки "Боинга", выполнявшего рейс MH17

Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до приговора в Гааге

Трагедия MH17: от крушения "Боинга" до приговора в Гааге

Конфликты22 ч. назад15 фото
На главную страницу