Полиция в Эссене проверяет прошедшую пропалестинскую акцию

После пропалестинской демонстрации в Эссене, прошедшей вечером в пятницу, 3 ноября, следствие проверяет наличие возможных нарушений уголовного законодательства. Участники акции несли транспаранты с исламистскими лозунгами на арабском языке, в том числе, с требованиями создания халифата, сообщила 4 ноября полиция в Эссене. Кроме того, участники демонстрации показывали поднятый указательный палец, что считается жестом радикальных исламистов, указывается в заявлении.

Как отметила далее полиция, в ходе шествия стало ясно, что заявленный мотив акции - выражение солидарности с палестинцами - возможно, был лишь предлогом для проведения в Эссене "исламско-религиозного собрания". Правоохранители сослались при этом на строгое разделение в ходе акции мужчин и женщин. "Женщинам и детям пришлось идти в конце шествия", - отметили в полиции.

Следователи изучают снимки и записи с акции

В ходе самой акции полиция не выявила нарушений уголовного законодательства. Помимо палестинского флага и других символов участники демонстрировали изображения, напоминающие запрещенную символику террористической группировки "Исламское государство" и "Талибана", указывается далее. В настоящее время ведомства государственной безопасности и переводчики изучают фото-, видео- и аудиоматериалы с акции. В том случае, если будут обнаружены нарушения, полиция Эссена в тесной координации с прокуратурой будет последовательно призывать участников демонстрации к ответственности, пообещали правоохранители.

Заявителем акции в Эссене выступало частное лицо. Организаторы ожидали участия около 1500 человек, в реальности на нее пришли около 3 тысяч. Полиция выдвинула к участникам ряд условий, а также присутствовала во время проведения акции усиленным контингентом. По ее окончании правоохранители заявили, что демонстрация была "очень громкой и очень эмоциональной, но мирной". На субботу, 4 ноября, заявлены аналогичные акции, в частности, в Дюссельдорфе и Дуйсбурге.

2 ноября министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) запретила деятельность в Германии палестинской террористической сети ХАМАС, а также поддерживающей его действия международной сети "Самидун". Немецкое крыло организации "Самидун" будет распущено, у него конфискуют все активы и запретят иметь сайты в интернете. По словам Фезер, любой, кто будет участвовать в деятельности этих организаций, будет привлечен к ответственности. "Антисемитизму нет места в Германии. Мы будем бороться против него во всех формах и всеми средствами правового государства", - подчеркнула Фезер. Члены "Самидун" организовывали в Германии акции в поддержку палестинцев и против Израиля.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 9 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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