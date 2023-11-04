В Германии идут многотысячные пропалестинские демонстрации

По данным полиции, в акции в центре Берлина участвуют свыше 6 тысяч человек, в Дюссельдорфе - 17 тысяч Демонстранты требуют остановить израильские удары по сектору Газа.

В Берлине вновь проходит массовая акция солидарности с палестинцами. В субботу, 4 ноября, тысячи людей с палестинскими флагами и плакатами с пропалестинскими лозунгами собрались на площади Александерплац. На плакатах, среди прочего, написано "Остановите геноцид в Газе", "From the river tot he sea - we demand equality" (в переводе с английского - "От реки до моря - мы требуем равенства", имеется в виду река Иордан и Средиземное море). Демонстранты потребовали остановить израильские удары по сектору Газа.

По оценке полиции, в 16 часов местного времени (18 часов мск) акция насчитывала свыше 6 тысяч участников. Правоохранители ожидают дальнейшего увеличения численности митингующих. По словам представительницы полиции, проверяются персональные данные отдельных участников, а плакаты, нарушающие предписания властей, закрашиваются или изымаются.

Демонстрация проходит при строгих ограничениях

Полиция наложила строгие условия для проведения демонстрации. Любой, кто отрицает право на существование Израиля, совершает уголовное преступление, которое будет немедленно наказано, предупредил перед акцией руководитель полицейского контингента Штефан Катте (Stephan Katte). "Повторное совершение подобных преступлений может привести к скорому роспуску акции", - заявил он dpa.

Кроме того, по данным полиции, запрещены любые антисемитские, антиизраильские и прославляющие террор и насилия высказывания. "Мы предполагаем, что большинство участников будут выражать мирный протест", - цитирует агентство слова представителя полиции. Выйти на очередную акцию протеста призвали несколько пропалестинских группировок вГермании.

Еще более многочисленная акция проходит на западе ФРГ в Дюссельдорфе, в ней участвуют, по данным полиции, почти 17 тысяч человек. Перед началом митинга полиция изъяла несколько плакатов с запрещенными лозунгами. Заявителем акции выступало частное лицо, в заявке указывалось ожидаемое число участников 1000 человек. Накануне состоялась аналогичная акция в Эссене, после которой полиция изучает фото- и видеоматериалы на предмет возможных нарушений.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 9 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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