Радикальные исламисты в ФРГ: насколько они сейчас опасны?

Арест в Северном Рейне - Вестфалии семи человек, которых подозревают в терроризме, обостряет ощущение опасности, так и не устраненной, и напоминает о теракте на рождественском базаре в Берлине в 2016 году.

В четверг, 6 июля, в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия были арестованы семь человек, которые, предположительно, являются исламистскими террористами. Этим лицам, в частности выходцам из Таджикистана, федеральная прокуратура инкриминирует создание террористической организации в июне 2022 года и планирование терактов. Предполагается, что они также поддерживали террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ). У арестованных уже были намечены возможные цели для нападений в Германии, сообщила прокуратура ФРГ в Карлсруэ. Кроме того, по данным федеральной прокуратуры, они пытались приобрести оружие, однако конкретного плана нападения у них еще не было

Полицейские в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

После случившегося в декабре 2016 года на берлинской площади Брайтшайдплац в Германии осознали опасность исламистского террора. В тот день в ФРГ произошел самый серьезный религиозно мотивированный теракт - исламист, гражданин Туниса Анис Амри, на грузовике врезался в толпу людей на рождественском базаре в немецкой столице. Погибли 13 человек, по меньшей мере 67 были ранены. По мнению главы федерального МВД Нэнси Фезер (Nancy Faeser), опасность новых нападений остается высокой: "Поэтому наши службы безопасности постоянно принимают в расчет то, что ведется подготовка к нападению".

BfV предостерегает об опасности преступников-одиночек

"Опасность существует. Она реальна, реальна каждый день", - заявил 20 июня глава Федерального ведомства по охране конституции (BfV) Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang) на представлении ежегодного доклада BfV. "Я говорю о склонных к насилию группах и не позволю оставлять без внимания также и исламистов. В прошлом году, однако, вновь было достигнуто много успехов в борьбе с исламистским терроризмом - как на международном, так и на национальном уровне. Здесь, в Германии, к счастью, в 2022 году не было зафиксировано исламистских терактов", - отметил Хальденванг.

Томас Хальденванг и Нэнси Фезер на представлении ежегодного доклада BfV Фото: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

В ретроспективе то, что глава BfV произнес годом ранее, представляя ежегодный отчет, звучит почти как пророчество: "Ситуация характеризуется особенным доминированием небольших групп и преступников, действующих в одиночку". Арестованные 6 июля мужчины, похоже, тоже вписываются в эту схему.

По словам Нэнси Фезер, с 2000 года в Германии было предотвращено 21 нападение со стороны исламистов. Без поддержки иностранных спецслужб, особенно американских, этот успех вряд ли был бы возможен. Такую оценку эксперт по исламизму и терроризму из берлинского фонда "Наука и политика" (Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP) Гидо Штайнберг (Guido Steinberg) дал в исследовании, проведенном по заказу Фонда имени Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung).

Решающая подсказка поступила из США

В долгосрочной перспективе было бы рискованно "передать на аутсорсинг" США значительную часть немецкой борьбы с терроризмом, предупреждал Штайнберг в своем исследовании еще в 2021 году. По его словам, с 2001 года Германия испытывает большие трудности в борьбе с исламистским терроризмом, "которые, в первую очередь, касаются раннего обнаружения планов террористов с помощью человеческих и технических источников".

Гидо Штайнберг Фото: DW

Гидо Штайнберг считает, что тот факт, что после нападения на рождественский рынок в Берлине количество терактов и раскрытых планов таких атак резко сократилось, в основном является следствием разгрома террористической организации "Исламское государство" (ИГ) на Ближнем Востоке и улучшения технической разведки Соединенными Штатами. Это "в меньшей степени связано с эффективностью все еще фрагментированной, имеющей пробелы и подверженной ошибкам немецкой борьбы с терроризмом", указывается в исследовании Штайнберга.

Обмен информацией

В силу федеративного устройства Германии все 16 федеральных земель имеют свои собственные МВД и ведомства по охране конституции, которые долгое время практически не обменивались информацией друг с другом. Но с 2004 года их представители сидят за одним столом с сотрудниками восьми федеральных агентств безопасности в Объединенном контртеррористическом центре (GTAZ) в Берлине. Это устранило многие проблемы с координацией действий, с похвалой констатирует Гидо Штайнберг.

Представидели 38 органов власти ФРГ работают вместе в Объединенном антитеррористическом центре (GTAZ) Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Тем не менее исследователь исламизма и эксперт по терроризму видит необходимость дальнейших реформ. По оценке Штайнберга, дело Аниса Амри показало, что проблемы носят более фундаментальный характер. Управление уголовной полиции земли Северный Рейн - Вестфалия, в чью компетенцию изначально это входило, верно установило, "что тунисец был опасным террористом, и следило за ним соответствующим образом".

Роковые ошибки перед нападением на Брайтшайдплац

Однако, когда в феврале 2016 года Амри переехал в Берлин и начал торговать наркотиками, полиция немецкой столицы классифицировала его как мелкого преступника и, таким образом, он перестал считаться опасным.

"Срок наблюдения за Амри истек, что открыло дорогу для нападения на Брайтшайдплац 19 декабря", - заключает Гидо Штайнберг. Выводы специального расследователя от берлинского сената подтверждают эту точку зрения на обстоятельства совершения преступления и провал властей в данном случае.

После того теракта Германия была избавлена от очень крупных нападений, но ее спецслужбы находятся в постоянной готовности. Согласно последнему отчету BfV, исламисты "неустанно продолжают преследовать цель использовать любую представившуюся возможность для совершения теракта".

Угроза террора уменьшилась?

Тот факт, что опасность иногда недооценивается, возможно, также связан с резким сокращением числа так называемых "опасных лиц". В крайних случаях, считает полиция, такие люди способны совершить террористические атаки. В 2018 году полиция еще зарегистрировала более 770 потенциально опасных исламистски настроенных лиц, два года спустя их было чуть меньше 630, а сейчас - всего около 530.

"Все теракты, которые произошли в Германии в последние годы, были совершены людьми из числа саморадикализировавшихся преступников-одиночек", - сообщил председатель BfV Томас Хальденванг агентству dpa в декабре 2022 года.

Если в ходе расследования будет доказано, что арестованные в Северном Рейне - Вестфалии мужчины готовили серьезный, угрожающий безопасности государства акт насилия, то им грозит тюремное заключение сроком от шести месяцев до десяти лет.

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