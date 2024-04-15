В Германии видят угрозу роста антисемитских преступлений

Уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом призвал не допустить нового всплеска антисемитизма в стране на фоне атаки Ирана на Израиль.

После нападения Ирана на Израиль Германия может столкнуться с новым ростом числа преступлений на почве антисемитизма. С таким предупреждением уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein) выступил в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), опубликованном в понедельник, 15 апреля.

После атаки радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль в 2023 году в Европе произошел "беспрецедентный рост" таких преступлений, указал Кляйн. "Нападение Ирана на Израиль не должно служить новым предлогом для антисемитских действий в Германии", - заявил он.

Уполномоченный правительства ФРГ призвал сломить тенденцию между ростом напряженности на Ближнем Востоке и всплеском антисемитских настроений. По его словам, это пошло бы на пользу "политической культуре" в Германии.

Нападение Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран совершил массированную воздушную атаку на Израиль. По данным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), страну пытались атаковать 170 беспилотников, свыше 120 баллистических ракет и более 30 крылатых ракет, однако Израилю и его союзникам удалось сбить 99 процентов из них, причем большинство - за пределами страны. Лишь несколько ракет достигли территории Израиля, попав в авиабазу на юге и причинив инфраструктуре "незначительный ущерб", заявили в ЦАХАЛ.

Помимо Ирана, удары по Израилю наносили йеменские хуситы, а также проиранские группировки с территории Ирака.

Тегеран 10 апреля пригрозил Израилю возмездием за удар по зданию иранского консульства в столице Сирии Дамаске. В результате обстрела погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции, включая командира спецподразделения "Аль-Кудс" генерала Мохаммада Резу Захеди и генерала Мохаммада Хади Хаджи Рахими. После этого духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "сионистский режим будет наказан".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 33 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.