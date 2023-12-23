Немецкий политик: Евреи в ФРГ боятся за свою безопасность

"Мы должны опасаться того, что рука ХАМАС дотянется до Германии", - предостерег уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн.

Уполномоченный правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein) обеспокоен ситуацией в области безопасности для евреев, проживающих в Германии. Нападение террористов ХАМАС на Израиль стало переломным моментом в этой ситуации, - указал Кляйн в субботу, 23 декабря, в интервью изданиям медиагруппы Funke. "Со времен Холокоста евреи в Германии не были в такой опасности, как сегодня", - подчеркнул он.

ХАМАС, по словам уполномоченного, представляет собой "активную террористическую организацию", которая хочет убить как можно больше евреев и пользуется открытой поддержкой части общества. "Мы должны опасаться того, что рука ХАМАС дотянется до Германии", - предостерег политик.

В настоящее время в среде немецких евреев царит глубокое беспокойство. Многие родители не водят своих детей в детские сады, еврейские спортивные объединения переносят тренировки, магазины, торгующие кошерной продукцией, жалуются, что покупатели обходят их стороной. Кроме того, резко увеличилось число преступлений на почве антисемитизма.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 20 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 100 человек, захваченных 7 октября, а также тела нескольких заложников.

Смотрите также: