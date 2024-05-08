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США задержали поставки оружия Израилю из-за Рафаха

Лиза Ламбрехт
8 мая 2024 г.

Байден задержал поставку 3500 бомб Израилю, опасаясь, что ЦАХАЛ сбросит их на город Рафах в секторе Газа, пишут NYT и AFP.

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Дым после израильских воздушных атак близ КПП "Рафах"
Дым после израильских воздушных атак близ КПП "Рафах"Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/picture alliance

Президент Соединенных Штатов Джо Байден задержал поставку Израилю трех с половиной тысяч бомб на прошлой неделе из-за опасений, что они будут применены в ходе наступления израильской армии на город Рафах, находящийся на юге сектора Газа. Об этом в среду, 8 мая, сообщили газета The New York Times и агентство AFP со ссылкой на представителей администрации президента США.

По словам собеседников изданий, Байден задержал отправку 1800 бомб весом 907 кг и 1700 бомб весом 226 кг, которые, как он опасался, могут быть сброшены на Рафах, где укрывается более миллиона жителей сектора Газа.

Позднее эту информацию подтвердил, выступая в Конгрессе, министр обороны США Ллойд Остин.

Сейчас в Белом доме рассматривается вопрос о том, следует ли приостановить будущие поставки, в том числе систем наведения, которые позволяют превратить неуправляемые бомбы в высокоточные боеприпасы, пишет NYT.

Израиль захватил КПП "Рафах" в секторе Газа

В ночь на 7 мая израильские военные сообщили об установлении "оперативного контроля" над палестинским участком контрольно-пропускного пункта "Рафах" в южной части сектора Газа на границе с Египтом. СМИ Израиля показали кадры, на которых видно, что над палестинским участком КПП развевается израильский флаг.

Вечером 6 мая израильские военные сообщили о нанесении "прицельных ударов" по восточной части Рафаха, в результате которых было убито 20 боевиков террористичекой группировки ХАМАС. Солдаты также нашли три тоннельные шахты. Представитель израильской армии сообщил, что значительное большинство гражданских лиц уже покинули зону эвакуации в Рафахе.

Ранее Израиль приступил к эвакуации мирных жителей из Рафаха, готовясь к наступлению на этот город, который в Израиле называют последним бастионом ХАМАС в секторе Газа. Союзники настоятельно призывали Израиль отказаться от военной операции, опасаясь многочисленных жертв среди гражданского населения. В Рафах прибыло более миллиона палестинских беженцев, спасаясь от боев в других районах сектора Газа.

Нападение ХАМАС на Израиль

Израиль принял решение о вводе войск в сектор Газа после масштабной атаки боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

В ответ Израиль объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения утверждает, что в секторе Газа погибли более 34 тысяч человек. Сколько погибших были боевиками ХАМАС, а сколько - мирными жителями, оно не указывает. Подтвердить данные министерства по независимым источникам не представляется возможным.

 

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