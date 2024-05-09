Байден пригрозил остановить поставки Израилю ряда вооружений

Байден пригрозил остановить поставки Израилю ряда вооружений9 мая 2024 г.
Президент США Джо Байден пригрозил остановить поставки Израилю некоторых видов оружия, если тот начнет военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа. "Я четко дал понять: если израильтяне войдут в Рафах - чего они еще не сделали, - то я не буду поставлять им оружие, которое они исторически использовали для таких операций" , - сказал американский лидер в интервью телеканалу CNN в среду, 8 мая.
Байден выразил мнение, что операция в Рафахе - это "это просто неправильно". "Мы не собираемся давать для этого оружие и артиллерийские боеприпасы", - подчеркнул действующий глава Белого дома.
При этом он заверил, что США продолжат поставлять Израилю все необходимое для поддержания его обороноспособности, в частности - для системы ПВО "Железный купол". "Мы не отказываемся от обеспечения безопасности Израиля. Но мы отказываемся поддерживать его способность вести войну в таких районах (как Рафах. - Ред.)" - указал Джо Байден.
США уже приостановили некоторые поставки
Ранее стало известно, что США задержали отправку Израилю 1800 бомб весом 907 кг и 1700 бомб весом 226 килограммов. В интервью CNN Байден заявил, что в результате применения таких бомб в секторе Газа гибли мирные жители. Президент США опасается, что ЦАХАЛ может использовать эти бомбы при наступлении на Рафах, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники. По данным NYT, в Вашингтоне рассматривают также прекращение поставок Израилю систем наведения для таких бомб.
CNN отмечает, что Байден находится под сильным прессингом со стороны его однопартийцев-демократов, которые требуют ограничить поставки вооружений Израилю и указывают на возникший в секторе Газа гуманитарный кризис.
Израиль захватил КПП "Рафах" в секторе Газа
В ночь на 7 мая израильские военные сообщили об установлении "оперативного контроля" над палестинским участком контрольно-пропускного пункта "Рафах" в южной части сектора Газа на границе с Египтом. СМИ Израиля показали кадры, на которых видно, что над палестинским участком КПП развевается израильский флаг.
Вечером 6 мая израильские военные сообщили о нанесении "прицельных ударов" по восточной части Рафаха, в результате которых было убито 20 боевиков террористичекой группировки ХАМАС. Солдаты также нашли три тоннельные шахты. Представитель израильской армии сообщил, что значительное большинство гражданских лиц уже покинули зону эвакуации в Рафахе.
Ранее Израиль приступил к эвакуации мирных жителей из Рафаха, готовясь к наступлению на этот город, который в Израиле называют последним бастионом ХАМАС в секторе Газа. Союзники настоятельно призывали Израиль отказаться от военной операции, опасаясь многочисленных жертв среди гражданского населения. В Рафах прибыло более миллиона палестинских беженцев, спасаясь от боев в других районах сектора Газа. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выражала мнение, что наступление на Рафах может обернуться гуманитарной катастрофой.
Нападение ХАМАС на Израиль
Израиль принял решение о вводе войск в сектор Газа после масштабной атаки боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.
В ответ Израиль объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения утверждает, что в секторе Газа погибли более 34 тысяч человек. Сколько погибших были боевиками ХАМАС, а сколько - мирными жителями, оно не указывает. Подтвердить данные министерства по независимым источникам не представляется возможным.