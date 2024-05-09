Байден пригрозил остановить поставки Израилю ряда вооружений

Байден пригрозил остановить поставки Израилю некоторых видов оружия, если тот начнет военную операцию в Рафахе. При этом США продолжат поддерживать обороноспособность Израиля.

Президент США Джо Байден пригрозил остановить поставки Израилю некоторых видов оружия, если тот начнет военную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа. "Я четко дал понять: если израильтяне войдут в Рафах - чего они еще не сделали, - то я не буду поставлять им оружие, которое они исторически использовали для таких операций" , - сказал американский лидер в интервью телеканалу CNN в среду, 8 мая.

Байден выразил мнение, что операция в Рафахе - это "это просто неправильно". "Мы не собираемся давать для этого оружие и артиллерийские боеприпасы", - подчеркнул действующий глава Белого дома.

При этом он заверил, что США продолжат поставлять Израилю все необходимое для поддержания его обороноспособности, в частности - для системы ПВО "Железный купол". "Мы не отказываемся от обеспечения безопасности Израиля. Но мы отказываемся поддерживать его способность вести войну в таких районах (как Рафах. - Ред.)" - указал Джо Байден.

США уже приостановили некоторые поставки

Ранее стало известно, что США задержали отправку Израилю 1800 бомб весом 907 кг и 1700 бомб весом 226 килограммов. В интервью CNN Байден заявил, что в результате применения таких бомб в секторе Газа гибли мирные жители. Президент США опасается, что ЦАХАЛ может использовать эти бомбы при наступлении на Рафах , пишет газета The New York Times со ссылкой на источники. По данным NYT, в Вашингтоне рассматривают также прекращение поставок Израилю систем наведения для таких бомб.

CNN отмечает, что Байден находится под сильным прессингом со стороны его однопартийцев-демократов, которые требуют ограничить поставки вооружений Израилю и указывают на возникший в секторе Газа гуманитарный кризис.

Израиль захватил КПП "Рафах" в секторе Газа

В ночь на 7 мая израильские военные сообщили об установлении "оперативного контроля" над палестинским участком контрольно-пропускного пункта "Рафах" в южной части сектора Газа на границе с Египтом. СМИ Израиля показали кадры, на которых видно, что над палестинским участком КПП развевается израильский флаг.

Вечером 6 мая израильские военные сообщили о нанесении "прицельных ударов" по восточной части Рафаха, в результате которых было убито 20 боевиков террористичекой группировки ХАМАС. Солдаты также нашли три тоннельные шахты. Представитель израильской армии сообщил, что значительное большинство гражданских лиц уже покинули зону эвакуации в Рафахе.

Ранее Израиль приступил к эвакуации мирных жителей из Рафаха, готовясь к наступлению на этот город, который в Израиле называют последним бастионом ХАМАС в секторе Газа. Союзники настоятельно призывали Израиль отказаться от военной операции, опасаясь многочисленных жертв среди гражданского населения. В Рафах прибыло более миллиона палестинских беженцев, спасаясь от боев в других районах сектора Газа. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выражала мнение, что наступление на Рафах может обернуться гуманитарной катастрофой.

Нападение ХАМАС на Израиль

Израиль принял решение о вводе войск в сектор Газа после масштабной атаки боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

В ответ Израиль объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения утверждает, что в секторе Газа погибли более 34 тысяч человек. Сколько погибших были боевиками ХАМАС, а сколько - мирными жителями, оно не указывает. Подтвердить данные министерства по независимым источникам не представляется возможным.