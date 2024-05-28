Генеральный секретарь ООН осудил удар Израиля по Рафаху

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник, 27 мая, осудил авиаудар Израиля, из-за которого в палаточном лагере беженцев близ города Рафах в секторе Газа погибли 45 человек - по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения этого региона.

"Я осуждаю действия Израиля, в результате которых погибли десятки ни в чем не повинных гражданских лиц, всего лишь искавших убежища от этого смертоносного конфликта, - написал Гутерриш в соцсети X - В секторе Газа нет ни одного безопасного места. Этот ужас должен прекратиться".

В Вашингтоне также выразили недовольство. "Израиль имеет право бороться с ХАМАС, и мы знаем, что в результате этого удара погибли два высокопоставленных террориста ХАМАС, которые несут ответственность за нападения на мирных израильтян. Однако мы ясно дали понять, что Израиль должен сделать все возможное для защиты гражданского населения (при проведении военной операции в секторе Газа. - Ред.)", - цитирует агентство Reuters слова представителя Совета национальной безопасности США.

В Израиле обещают провести расследование

Сообщается, что удар израильской авиации в ночь на 27 мая спровоцировал в палаточном лагере беженцев под Рафахом пожар, который и стал причиной гибели десятков человек. Выжившие палестинцы рассказали, что когда был нанесен удар, их семьи готовились ко сну. В палаточном лагере укрывались тысячи человек.

Израильские военные заявили, что удар, выполненный на основании разведданных, привел к уничтожению двух высокопоставленных представителей ХАМАС. Кроме того, в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подчеркнули, что атака произошла не в гуманитарном районе Аль-Маваси, куда было рекомендовано эвакуироваться всем мирным жителям. При этом армия Израиля пообещала провести расследование, чтобы установить, действительно ли пожар в лагере беженцев вспыхнул именно в результате израильского авиаудара.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, обращаясь к Кнессету (парламенту страны) на следующий день после атаки, назвал случившееся "трагической ошибкой", которая произошла, несмотря на усилия израильских военных не причинять вреда гражданскому населению. Нетаньяху также заявил, что инцидент будет расследован.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли около 36 тысяч человек, еще более 80 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются около 120 человек, захваченных 7 октября. При этом, по оценкам Израиля, не менее 37 заложников уже нет в живых.

Ситуация вокруг Рафаха

В последние недели эпицентром боев стал город Рафах на границе сектора Газа с Египтом. По данным международных гуманитарных организаций, здесь укрылось более миллиона беженцев. США из-за наступления Израиля на Рафах задержали поставки своему ближневосточному союзнику некоторых видов оружия. Остановить операцию в Рафахе потребовали, в том числе, власти Франции и Международный Суд ООН.

26 мая из Рафаха по Тель-Авиву и его окрестностям было выпущено несколько ракет - впервые за последние четыре месяца. Ответственность за это взяли на себя боевики ХАМАС.