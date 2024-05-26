ХАМАС впервые за четыре месяца выпустил ракеты по Тель-Авиву

Из Рафаха на юге сектора Газа по Тель-Авиву и окрестностям выпущено восемь ракет, часть из них сбита, заявил ЦАХАЛ. Ответственность за удар взяло на себя военное крыло ХАМАС.

Впервые за последние четыре месяца террористическая группировка ХАМАС выпустила ракеты по Тель-Авиву и его окрестностям. Несколько взрывов в воскресенье, 26 мая, прогремело в центре Тель-Авива. В ряде городов, окружающих прибрежный мегаполис, прозвучали предупреждения о ракетной опасности.

По данным медиков, легкие ранения получили две женщины, направлявшиеся в укрытия. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что восемь ракет в сторону Тель-Авива было выпущено с юга сектора Газа из города Рафах. Несколько снарядов было перехвачено противоракетной обороной, указывается далее.

Ответственность за нападение взяло на себя военное крыло ХАМАС. Террористы заявили, что выпустили по израильскому мегаполису "большой залп ракет" в качестве ответа на действия Израиля против мирного палестинского населения. В последний раз Тель-Авив подвергался ракетному обстрелу из сектора Газа 29 января.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили 252 заложника и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли около 36 тысяч человек, еще более 80 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются около 120 человек, захваченных 7 октября, при этом, по оценкам Израиля, не менее 37 заложников уже нет в живых.