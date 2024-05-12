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Израиль: Операция в Рафахе носит ограниченный характер

Сергей Ромашенко
12 мая 2024 г.

Израильтяне действуют прицельно и не ведут операций в густонаселенных районах, заверил представитель армии Хагари. Начальник Генштаба Ха-Леви обеспокоен отсутствием стратегии послевоенного обустройства сектора Газа.

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Разрушения в результате боев в Рафахе
Разрушения в результате боев в РафахеФото: Abed Rahim Khatib/dpa/picture alliance

Израильская армия в ходе операции в переполненном беженцами палестинском городе Рафах в секторе Газа действует прицельно, избегая густонаселенных районов, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари вечером в субботу, 11 мая. "Наши операции против ХАМАС в Рафахе носят ограниченный и тактический характер и не проводятся в густонаселенных районах", - сказал он, напомнив, что еще до начала вторжения в Рафах армия призывала население этого города временно перебраться в "гуманитарные районы".

Хагари подчеркнул, что Израиль борется против исламистского радикального движения ХАМАС, а не жителей сектора Газа. Израильские военные, по его словам, работают над предоставлением гуманитарной помощи гражданскому населению. Ранее газета The Washington Post сообщила, что США предложили Израилю доступ к американским разведданным о местонахождении боевиков ХАМАС в обмен на отказ от полномасштабной военной операции в Рафахе.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) 11 мая предостерег Израиль от расширения операции в Рафахе. "Мы считаем наступление в Рафахе безответственным", - сказал он. В Израиле вечером прошли бурные демонстрации против правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху. "Пока Нетаньяху у власти, наши заложники не вернутся. Нетаньяху ведет Израиль к полному краху", - заявляли демонстранты.

Отсутствие стратегии послевоенного обустройства сектора Газа

Между тем начальник Генштаба армии Израиля Херци Ха-Леви раскритиковал отсутствие у Израиля политической стратегии создания новой гражданской администрации в секторе Газа после окончания военной операции. Это приводит к тому, что израильским солдатам приходится постоянно возвращаться в захваченные и уже оставленные ими населенные пункты в секторе Газа, чтобы вновь вести там бои с ХАМАС, как это было, к примеру, в городе Джебалия.

"Пока нет дипломатического процесса по созданию в секторе Газа администрации, неподконтрольной ХАМАС, нам придется постоянно начинать все новые операции в других населенных пунктах, чтобы разрушить инфраструктуру ХАМАС. Это сизифов труд", - отметил Ха-Леви.

Создание новой администрации в сектор Газа

Премьер Израиля Нетаньяху недавно говорил по американскому телевидению о будущем сектора Газа и сообщил, что в случае поражения ХАМАС в этом регионе будет, вероятно, создана "какая-то гражданская администрация", и содействие в этом, возможно, окажут ОАЭ, Саудовская Аравия и другие страны, "желающие стабильности и мира".

В то же время глава МИД ОАЭ Абдулла бен Саид заявил 11 мая, что его страна не будет участвовать в создании администрации в секторе Газа, чтобы "обеспечить прикрытие для присутствия Израиля" в этом регионе. "У Нетаньяху нет права запускать подобный процесс", -подчеркнул арабский министр.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли почти 35 тысяч человек, еще более 78 с половиной тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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