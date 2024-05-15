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ЕС призвал Израиль "немедленно" свернуть операцию в Рафахе

Александра Иванова
15 мая 2024 г.

Дальнейшие военные действия ЦАХАЛ в Рафахе омрачат отношения ЕС с Израилем, предупредил Жозеп Боррель.

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Дым над Рафахом после удара Израиля по городу, май 2024 года
Дым над Рафахом после удара Израиля по городуФото: -/AFP

Евросоюз призывает Израиль "немедленно" прекратить военные действия в районе города Рафах на юге сектора Газа, подчеркнул верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в среду, 15 мая.

Как указано в заявлении главы европейской дипломатии, которое цитируют агентство dpa и газета Welt, в противном случае отношения между ЕС и Израилем будут существенно омрачены. По словам Борреля, военная операция Израиля в секторе Газа препятствует доставке гуманитарной помощи мирному населению, а это, в свою очередь, вынуждает людей и дальше покидать свои дома и ведет к "голоду и человеческим страданиям".

Критическая гуманитарная сиуация в Рафахе

По словам Борреля, Израилю нельзя усугублять "и без того катастрофическую гуманитарную ситуацию" в секторе Газа. В то же время верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности призвал вновь открыть КПП Рафах.

"ЕС признает право Израиля на самооборону. Однако этой стране необходимо придерживаться норм международного права и обеспечивать безопасность гражданского населения", - говорится далее в заявлении Борреля. Как следует из этого документа, в настоящий момент в Рафахе укрываются от военных действий более миллиона мирных жителей.

"Я возмущен неоднократными и до сих пор не расследованными нападениями израильских экстремистов на колонны с гуманитарной помощью, направляющиеся в сектор Газа, в том числе из Иордании. Сотни тысяч гражданских лиц умирают от голода, - написал Боррель ранее, 14 мая, в соцсети X. - Власти Израиля должны прекратить эти операции и привлечь виновных к ответственности".

Ранее Бельгия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, призвала ко введению санкций ЕС в отношении Израиля. В частности, речь шла об эмбарго на поставки оружия этому государству. Принятие таких ограничений, однако, потребовало бы единогласного одобрения их всеми членами ЕС. Между тем Германия, Австрия и Венгрия настроены в этом отношении критично.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали лколо 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли почти 35 тысяч человек, еще более 78 с половиной тысяч получили ранения. Сколько погибших были боевиками ХАМАС, а сколько - мирными жителями, оно не указывает. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

 

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Конфликты8 октября 2023 г.14 фото

Цитаты из заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по военной операции Израиля в городе Рафах на сайте газеты Welt

EU-Chefdiplomat Borrell fordert Ende des israelischen Einsatzes in Rafah
www.welt.de