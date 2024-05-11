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Израиль эвакуирует еще ряд районов Рафаха в секторе Газа

Сергей Ромашенко
11 мая 2024 г.

Израильские военные потребовали от населения покинуть еще несколько районов в Рафахе. Людям предписано незамедлительно эвакуироваться в лагерь "Аль-Мавази" на побережье Средиземного моря.

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Палестинские мирные жители бегут из Рафаха, спасаясь от израильской военной операции
Палестинские мирные жители бегут из Рафаха, спасаясь от израильской военной операцииФото: Ali Jadallah/Anadolu/picture alliance

Армия Израиля в субботу, 5 мая, призвала жителей палестинского города Рафах в воскресенье покинуть несколько районов в восточной части города. В послании на арабском языке, распространенном израильскими военными в соцсети Х и через СМС-сообщения, упомянуты конкретные районы, которые должны быть покинуты, в том числе два лагеря для беженцев.

Жителям предписано незамедлительно эвакуироваться в лагерь "Аль-Мазари" на побережье Средиземного моря. Как отмечают наблюдатели, это означает, что армия Израиля готовится расширить военные действия против боевиков палестинского радикального движения ХАМАС в Рафахе.

Военная операция Израиля в Рафахе вызывает негативную реакцию во многих странах. Президент США Джо Байден пригрозил Израилю прекращением американской военной помощи в том случае, если тот начнет масштабную военную операцию в этом городе. По оценкам ООН, в Рафахе на границе с Египтом нашли прибежище более миллиона гражданских лиц, спасающихся от боев в других районах сектора Газа, и их жизнь окажется под угрозой в случае масштабных боевых действий.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли почти 35 тысяч человек, еще более 78 с половиной тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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