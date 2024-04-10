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США направили в Украину конфискованные иранские автоматы

Александр Дельфинов
10 апреля 2024 г.

Украине достанется более пяти тысяч автоматов АК-47 и более 500 тысяч патронов калибра 7,62 мм, конфискованных армией США в 2021-2023 годах. Это оружие направлялось хуситам в Йемен.

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Иранское стрелковое оружие для хуситов, конфискованное США
Иранское стрелковое оружие для хуситов, конфискованное СШАФото: CENTCOM / Handout/picture alliance

США поставят в качестве военной помощи Украине иранское стрелковое оружие и боеприпасы, которое направлялось боевикам-хуситам в Йемен, но было конфисковано. Об сообщило Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) во вторник, 9 апреля, в соцсети Х.

Как уточняется в сообщении, Украине достанутся более 5000 автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и более 500 тысяч патронов калибра 7,62 мм. Этого будет достаточно, чтобы вооружить одну бригаду украинской армии, уточняет Centcom.

Оружие для хуситов

Оружие было конфисковано американскими военными и их партнерами в период с 22 мая 2021 года до 15 февраля 2023-го с четырех различных судов, шедших без флагов в Аравийском море маршрутом из Ирана в Йемен. Груз от Корпуса стражей исламской революции в Иране должен был попасть к йеменским мятежникам-хуситам в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН, подчеркивается в сообщении. В декабре прошлого года власти США объявили конфискованные оружие и боеприпасы своей собственностью.

Как заявил генеральный прокурор США Меррик Гарленд, которого цитирует немецкое агентство dpa, "передачей этого оружия администрация Соединенных Штатов препятствует дестабилизирующим усилия Ирана и поддерживает борьбу Украины против жестокого, неспровоцированного вторжения России".

Пакет военной помощи США Украине блокируют республиканцы

В Конгрессе США не может получить одобрение пакет военной помощи США Украине на сумму в 60 миллиардов долларов, который с конца 2023 года блокирует республиканское большинство в Палате представителей. На республиканцев может оказывать влияние экс-президент США Дональд Трамп, который надеется быть переизбранным вновь на президентских выборах в ноябре. Блокируемая военная помощь критически важна для обороны Украины.

В октябре 2023 года США уже передавали Украине конфискованные иранские боеприпасы, также направлявшиеся в Йемен - тогда украинские защитники получили 1,1 млн патронов калибра 7,62 мм.

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