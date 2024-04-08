Собрать каждую гривну труднее. Как донатят во время войны

Несмотря на усталость на фоне войны, украинцы продолжают собирать средства на те или иные цели. Но волонтеры указывают на большие сложности с привлечением ресурсов. Как изменилась культура благотворительности в Украине?

Чем дольше продолжается война России против Украины, тем больше украинских граждан чувствуют усталость и бессилие, констатируют социологи. При этом регулярность донатов в поддержку Украины растет, говорится в исследовании Gradus Research, подготовленном ко второй годовщине вторжения РФ.

Положительную тенденцию подтверждает также статистика Monobank, который является одной из основных платформ аккумуляции денег на благотворительность. По данным банковского учреждения, в течение 2023 года уровень поддержки фондов и волонтеров увеличился более чем в три раза по сравнению с первым годом полномасштабного вторжения РФ. В то же время волонтеры указывают на проблему необходимости поощрять людей жертвовать деньги. Почему так происходит - разбиралась DW.

"Вернись живым" совместно с "Киевстар" поддержали 146 групп саперов пикапами и обрудованием для разминирования Фото: Come Back Alive

Благотворительный фонд "Вернись живым", который работает в поддержку сил обороны Украины с 2014 года, за время своей работы аккумулировал более 11 миллиардов гривен, из которых более 10 миллиардов - с начала полномасштабного вторжения России против Украины.

Согласно отчетам "Вернись живым", обнародованным на сайте фонда, в первый год полномасштабного вторжения (с 24 февраля по 31 декабря) уровень поддержки был больше более чем на 1,65 миллиарда гривен, чем в аналогичный период 2023-го (около 3,95 миллиарда гривен). В то же время средняя сумма донатов на второй год полномасштабного вторжения выросла более чем на 10 процентов.

"Люди стали более прагматичными"

Несмотря на суммарное уменьшение годовой помощи, заместитель директора "Вернись живым" Олег Карпенко в разговоре с DW говорит о положительной тенденции. Ведь, по его словам, в 2023 году удалось перевыполнить на 20 процентов намеченный ежемесячный план в 300 миллионов гривен.

С началом полномасштабной войны России против Украины фонд ввел практику проектных сборов и с тех пор собрал средства на более 25 конкретных целей, стоимость которых достигала и сотен миллионов гривен. Впрочем, привлекать каждую гривну стало все труднее, отмечает Карпенко. Помогла в этом, в частности, кооперация с крупным бизнесом.

"За прошлый год мы попробовали все возможные методы - проводили аукционы, устраивали различные мероприятия, конференции, лекции, продавали личные вещи. И это прямо проблема, потому что людей трудно удивлять больше, чем до того. Когда в предыдущий раз мы разыгрывали квартиру, то в следующий раз от нас ожидают большего. Люди стали более прагматичными", - отмечает Карпенко.

Олег Карпенко - заместитель директора благотворительного фонда "Вернись живым" Фото: Oleksiy Filippov/Come Back Aliv

Кроме того, продолжает заместитель директора фонда, людям важна причастность к помощи, именно поэтому многие выбирают прямую помощь военным вместо поддержки крупных фондов. Также "оттягивают" ресурс объявления новых сборов другими крупными фондами и маленькие сборы в соцсетях. Правда, в наличии конкуренции есть и свои преимущества, отмечает Карпенко.

"Раньше мы никогда не объединялись с какими-то крупными организациями, а в прошлом году провели два больших совместных собрания с платформой UNITED24, с Лаченом (Игорь Лаченков - украинский блогер и волонтер. - Ред.), Monobank. И это история о единстве и взаимодействии", - отмечает заместитель директора фонда.

Более активная поддержка в горе, и в радости

Этот год, по словам Карпенко, начался для "Вернись живым" трудно - за три месяца фонду удалось собрать около 800 миллионов гривен, что значительно меньше запланированного более миллиарда (ориентир - 350 миллионов грн в месяц). Впрочем, свидетельствовать об отрицательной тенденции рано, ведь помощь поступает "волнами", говорит заместитель директора фонда. По его словам, всплески активности в поддержке, как правило, наблюдаются в периоды обострения на фронте или на фоне масштабных атак РФ по городам, а также на фоне "незначительных побед Украины" - например, очередных ударов по вражеской территории или уничтожения тех или иных командных пунктов РФ, авиации, кораблей.

Зато снижение уровня поступлений Карпенко связывает, в частности, с развитием событий внутри страны. "Коррупция и замена главкома (главнокомандующего Вооруженных сил Украины. - Ред.), по моему мнению, это те объективные факторы, которые влияют на нынешний уровень помощи. Это влияет на уровень доверия людей и их мотивацию", - отмечает он.

Для благотворительного фонда "Соломенские котики", который работает с начала полномасштабной войны РФ и фокусируется на тактической медицине, переливании крови на догоспитальном этапе и разминировании, 2024 год наоборот начался активно. Как рассказал DW исполнительный директор БФ Андрей Ерофеев, после попадания осколка российской ракеты в дом в Соломенском районе Киева в январе фонд запустил новый проект "Сплоченные", в рамках которого присоединился к разбору завалов вместе с другими волонтерскими организациями и оперативно собрал почти 290 тысяч гривен на инструменты и материалы для помощи пострадавшим.

"Соломенские котики" присоединились к разбору завалов в Киеве Фото: Solomiansky cats

Всего в течение 2023 года проекты "Соломенских котиков" поддержали на сумму более 20 миллионов гривен, что на девять миллионов больше, чем в первый год российского вторжения, говорит Ерофеев. Это позволило, в частности, провести бесплатные тренинги по тактической медицине для более 23 тысяч военных за два года, добавляет он.

Увеличение уровня помощи исполнительный директор фонда связывает, прежде всего, с диверсификацией методов привлечения пожертвований и масштабированием целей фонда. "Если в начале мы использовали только один инструмент сбора средств - донаты людей, то сейчас это и сборы под спецпроекты, командные сборы, использование краудфандинговых платформ, сотрудничество с международными фондами, гранты для аккумуляции средств. В 2023 году также активнее работали с бизнесом", - рассказывает Ерофеев.

"Уровень поддержки может падать, поэтому работаем на опережение"

По его словам, исходя из понимания, что со временем уровень поддержки может падать, команда фонда работает на опережение, пробуя новые инструменты привлечения средств. Кроме того, в условиях большого количества сборов люди выбирают, кого поддержать, или же разбивают сумму, которую могут пожертвовать, на разные инициативы, говорит Ерофеев.

"Чем больше источников поступления, тем лучше мы можем помогать военным, реализовывать проекты и достигать тех целей, которые перед собой ставим. То есть это об органическом развитии и обеспечении системности работы", - отмечает он.

Часть команды фонда "Соломенские котики" со снаряжением для саперов Фото: Solomiansky cats

С необходимостью придумывать новые методы привлечения средств сталкиваются и локальные волонтеры, которые собирают пожертвования, используя исключительно ресурсы соцсетей. Иногда темпы сборов на банки mono приходится ускорять путем розыгрышей подарков, организации так называемых "эстафет" в Instagram или привлечением других людей к открытию так называемых "дружеских банок", говорит в разговоре с DW украинка Лейлита Пироженко. Свою волонтерскую деятельность девушка, которая имеет около 2,5 тысячи подписчиков в Instagram, начала в июне 2022 года с целью помощи подразделению, где служит ее брат. Впоследствии запросов от военных стало больше и только за 2023 год волонтеру удалось аккумулировать более семи миллионов гривен в поддержку Вооруженных сил Украины.

По опыту Пироженко, более охотно люди поддерживают сборы на понятные и насущные потребности, например дроны или машины, чем на экипировку военных, саперские лопаты или запчасти для ремонта авто. В то же время не всегда неочевидные цели обречены на низкий уровень поддержки, замечает она. "Год назад был сбор на наземный дрон-минировщик. Сначала люди просто не понимали, что это за дрон и для чего он. Но когда я объяснила, что это сохраняет жизни наших военных, то очень быстро собрали", - говорит волонтер.

По ее наблюдениям, темпы сборов замедляются в период праздников, выходных дней, зато ускоряются в период выплат заработных плат и на фоне усиления обстрелов РФ. Кроме того, по словам Пироженко, на уровень поддержки влияет как конкуренция с крупными фондами и известными волонтерами, так и с меньшими "банками", которых становится только больше.

"Если человек уже задонатил сегодня или на этой неделе для мужа своей подруги, то уже вряд ли задонатит на мой сбор, или поддержит его меньшей суммой. Но главное, что люди донатят. Важно только делать это на проверенные сборы, потому что очень много мошенников", - отмечает Пироженко.

Какова ситуация с донатами за рубежом

Для благотворительной организации "Сине-желтый крест", которая работает в поддержку Украины в Германии и собрала за 2022 год 10,7 млн евро, адвокация является сейчас не менее важным направлением работы, чем гуманитарные проекты с фокусом на медицине. Это связано со смещением фокуса внимания иностранцев с темы войны в Украине, что привело к уменьшению количества доноров в 2023 году, говорит в разговоре с DW главный исполнительный директор организации Юлия Ченуша.

На складе немецкой благотворительной организации "Сине-желтый крест" в Кёльне. На фото: основательница "Сине-желтого креста" Линда Май Фото: Privat

"В первый год (полномасштабной войны. - Ред.) люди за рубежом проявили очень большую солидарность и с нашей стороны не нужно было дополнительных усилий, чтобы привлекать донаты. На второй год мы начали уже активнее работать с фандрайзингом и выстраивать стратегии", - рассказывает Ченуша. По ее словам, несмотря на уменьшение количества пожертвований, их суммы в предыдущем году увеличились в связи с тем, что организация начала работать более целевым образом. В планах на этот год - привлечь больше регулярных доноров.

"В первый год люди донатили, сколько могли и считали нужным. Потом мы начали показывать наши проекты, сколько что стоит, и увидели, что люди донатят конкретно на проекты", - отмечает исполнительный директор организации. Кроме финансовой помощи, "Сине-желтый крест" поддерживают немецкие предприятия, а также простые люди необходимыми товарами. Все это в совокупности, а также сотрудничество с партнерами, позволило организации отправить в Украину в течение 2023 года 141 фуру помощи - почти втрое больше, чем в первый год российского вторжения.

Третий год полномасштабной войны в Украине в условиях других мировых кризисов и внутренних проблем в Европе требует от волонтеров "изобретательности" и большей работы с прессой и обществом, признает она. "Люди привыкают к ситуации, какой бы ужасной она ни была. Если новость из Украины здесь не осела или была недостаточно освещена, работа организации - с помощью креативных кампаний всколыхнуть общество, донести эти факты, чтобы люди снова и снова донатили", - говорит Ченуша.

Она убеждена, чем больше европейцев наконец осознают, что это "война против демократии", а помощь Украине - в их интересах, тем эффективнее будет поддержка Киева. "Потому что когда люди заботятся о себе и понимают, что от этого зависит их будущее, мы видим также изменение в подходе к помощи", - отмечает волонтер.

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