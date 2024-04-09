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Зеленский: Западное оружие нужно Украине для выживания

Александр Дельфинов
10 апреля 2024 г.

Украина все еще надеется на поставки ракет TAURUS из ФРГ, заявил Владимир Зеленский в Харькове в интервью немецкому таблоиду Bild. По его словам, Трамп может приехать в Украину.

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Владимир Зеленский в Харькове
Владимир Зеленский в ХарьковеФото: Ukrainian Presidential Press Office/AP Photo/picture alliance

Украина не получает от западных партнеров оружие, необходимое для ее выживания, заявил украинский президент Владимир Зеленский во вторник, 9 апреля, в Харькове, где дал интервью немецкому таблоиду Bild, а также другим изданиям концерна Axel Springer. По словам Зеленского, "наши партнеры обладают определенными вооружениями, которые нам сегодня необходимы, чтобы выжить. И я просто не понимаю, почему мы не получаем эти вооружения".

Зеленский продолжает надеяться на поставки крылатых ракет большой дальности TAURUS из Германии. То, что канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), а также германский бундестаг отклоняют такие поставки, Зеленский связывает с тем, что в Германии опасаются ядерных угроз со стороны Владимира Путина. "Насколько я понимаю, канцлер говорит, что Германия - это не ядерная держава, а (ракеты TAURUS - Ред.) - это сильнейшая система вооружений в Германии", - отметил президент Украины.

Кроме того, Зеленский сохраняет надежду на то, что США все же выделят многомиллиардный пакет военной помощи, который на протяжении долгого времени не получает необходимое одобрение в американском Конгрессе. Хотя Россия обладает преимуществом в оружии и численности военных, "у объединенного Запада есть современные системы вооружений", что может позволить Украине победить российского агрессора, подчеркнул Зеленский в интервью Bild.

Трамп может приехать в Украину

В ближайшее время, по словам Зеленского, в Украину может прибыть с визитом бывший президент США Дональд Трамп, который надеется быть переизбранным вновь на президентских выборах в ноябре. Как сказал президент Украины, Трамп согласился на его приглашение посетить Украину, но пока не назначено точной даты его визита.

Зеленский также заявил, что даже если Украине будет грозить поражение в войне, он ее не покинет. "Я не могу покинуть мою страну. Ни при каких обстоятельствах", - сказал он.

Днем ранее в ходе видеоконференции на платформе United24 Владимир Зеленский предупредил о возможности поражения Украины в оборонительной войне против России, если Конгресс США не одобрит выделение пакета военной помощи Киеву. Принятие нового пакета блокируют представители Республиканской партии, на которых может оказывать влияние Дональд Трамп.

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