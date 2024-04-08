Зеленский: Без помощи США Украина проиграет войну

Если Конгресс США не одобрит законопроект о помощи Киеву, "Украина проиграет войну", заявил Владимир Зеленский. Он также предупредил, что в случае поражения его страны РФ атакует "другие государства".

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о поражении его страны в оборонительной войне против России, если Конгресс США не одобрит решение о выделении пакета военной помощи Киеву. "Если Конгресс не поможет Украине, Украина проиграет войну", - заявил Зеленский в воскресенье, 7 апреля, в ходе видеоконференции на платформе United24. Без поддержки США Украине будет "трудно победить или даже выжить как стране", добавил президент. Зеленский также предупредил, что в случае поражения Украины РФ атакует "другие государства".

6 апреля в ходе интервью Зеленский сообщил, что украинская армия лишена возможности контрнаступления против России из-за дефицита боеприпасов. Он также указал, что Украина нуждается в 25 американских системах ПВО Patriot для защиты от продолжающихся массированных атак РФ. "Закрыть небо", в частности, нужно в Харькове, который, по словам Зеленского, находится в условиях "постоянного российского террора": город ежедневно подвергается обстрелам и ударам управляемыми авиабомбами (УАБ).

Споры в парламенте США о помощи Украине

Новое финансирование военной помощи Украине, уже два года отражающей российскую агрессию, не могут согласовать в Конгрессе США с осени 2023 года. 13 февраля контролируемая демократами верхняя палата американского парламента, Сенат, одобрила законопроект о выделении на помощь Украине, Израилю и Тайваню 95,3 млрд долларов. Киев из них должен получить 60,06 млрд долларов.

Однако этот документ может не пройти Палату представителей, где большинство имеет Республиканская партия. Спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон уже заявил, что законопроект в его нынешнем виде - заведомо непроходной, так как в нем не прописано финансирование мер по усилению защиты южной границы США, на чем настаивают республиканцы.

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