Зеленский: Украина готова получать оружие из США в кредит

В интервью украинскому телеканалу Владимир Зеленский назвал "критически важной" военную помощь США, а также призвал Верховную раду как можно быстрее принять закон о мобилизации.

Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения оборонных сооружений в Черниговской области дал 52-минутное интервью телеканалу "Мы - Украина" , опубликованное вечером в субботу, 6 апреля. В нем Зеленский затронул ряд вопросов, связанных с российской агрессией против Украины. В частности, он заявил о готовности получать американское оружие в кредит, поддержал инициативу Эммануэля Макрона о содействии французских военных в Украине и сообщил об отсутствии снарядов для контрнаступления ВСУ. Кроме того, Зеленский призвал Верховную раду как можно скорее принять закон о новой мобилизации в Украине.

Пакет военной помощи от США в кредит

Американскую военную помощь Зеленский назвал "критически важной", а также добавил, что Украина является "заложником ситуации". "К сожалению, вопрос войны России против Украины стал внутриполитическим вопросом в США, хотя это безопасность всего мира", - сказал он.

По словам Зеленского, если бы США предложили Киеву военную помощь "в кредит сегодня" или "бесплатно через год", президент выбрал бы первый вариант: "Здесь нет никакого выбора, чем скорее, тем лучше".

Президент Украины также заявил, что Киеву не хватает 25 систем ПВО Patriot, "чтобы закрыть Украины полностью". Именно Patriot сможет помочь защитить энергосистему Украины в условиях массированных атак РФ в последние недели.

Каким может быть участие французской армии?

Зеленский поддержал инициативу Эммануэля Макрона о задействовании французской армии в Украине. Он заявил, что иностранные военные могут быть особенно полезны в двух направлениях: обучении украинской армии и ремонте выведенной из строя западной военной техники.

В то же время Зеленский отметил, что не готов публично призвать иностранные армии к непосредственному участию в военных действиях, поскольку в этом случае Россия воспользуется этим поводом и "сделает все, чтобы остановить военную помощь других государств".

Принять закон о мобилизации нужно "в ближайшие дни"

Зеленский также назвал "безответственным" четырехмесячное обсуждение в Верховной раде закона о новой мобилизации и призвал принять его "в ближайшие дни". По его словам, промедление Рады заставила западных союзников сомневаться в дальнейшей военной помощи Украине. "Если вы не хотите мобилизацию, парламент не хочет голосовать, для чего вам помощь? Просто расскажите, почему мы должны помогать", передает слова союзников Зеленский. "Со всеми лидерами мира ежедневно я разговариваю онлайн и офлайн и объясняю, что мобилизация на Украине идет", - добавил он.

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