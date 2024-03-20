СМИ: в Германии растет желание заморозить войну в Украине

В Германии меняется тон дискуссии о поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии. На это указывают, в частности, комментарии в немецких СМИ и призыв "заморозить" конфликт в Украине, прозвучавший теперь уже дважды из уст председателя парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольфа Мютцениха (Rolf Mützenich). Многие наблюдатели задаются вопросом, не становится ли это новой предвыборной тактикой канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) и его партии: перед выборами в Европарламент 9 июня с помощью пацифистских лозунгов привлечь на свою сторону избирателей, особенно в Восточной Германии, где к тому же осенью предстоят выборы сразу в три региональных парламента.

FAZ: "Скажите прямо, что пора сдаваться!"

Консервативная газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) в комментарии под заголовком "Тогда так прямо и скажите!" описывает наметившийся в обществе и в политических кругах перелом настроений следующим образом.

Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

"Возникает нехорошее чувство, скорее, предчувствие, которое подпитывается отдельными замечаниями, выражением лица или оценками, сказанными вполголоса: не теряет ли Германия в данный момент веру в способность Украины к сопротивлению? Не только на востоке нашей страны, где уважение "к русским" и к их жестокой пробивной силе, похоже, особенно велико, но и в западных частях сейчас все чаще можно услышать предостерегающие призывы к "реалистичной" оценке ситуации: мол, после двух лет войны на истощение нужны новые импульсы, новые попытки добиться мира", - пишет FAZ.

"Судя по всему, - продолжает издание, - недавнее заявление Папы римского о том, что поднятие белого флага иногда может оказаться свидетельством подлинного благоразумия, разделяет все больше людей и в нашей стране. Только они не говорят об этом открыто". Поэтому комментатор Frankfurter Allgemeine Zeitung призывает немецких политиков прекратить многозначительное использование выражений типа "заморозить" и "вести переговоры" или призывать к "другому подходу к России" и быть честными: "Тогда так прямо и скажите: не "заморозить", а "сдаться".

Газета Die Welt настраивает на компромиссы

Примером описанных FAZ настроений можно считать комментарий под заголовком "День компромиссов настанет" в другой консервативной газете - Die Welt. Ее автор - шеф-комментатор издания Жак Шустер (Jacques Schuster), что придает публикации дополнительный вес.

Берлин, 6 января 2024 года. Демонстрация в правительственном квартале вблизи здания бундестага с требованием увеличить проставки оружия Украине Фото: Michael Kuenne/ZUMAPRESS/picture alliance

"Москва начала эту войну, веря в то, что за считанные дни покорит Украину. Благодаря решимости украинцев и западным поставкам оружия ничего подобного не произошло. Западу следует всеми силами так оснастить Украину в военном плане, чтобы этого не произошло и впредь и чтобы освободить как можно больше потерянных частей страны".

"Однако, - продолжает комментатор Die Welt, - перед лицом российского превосходства только мечтатели будут всерьез верить, что Киев в любом случае добьется такого положения, в котором даже Крым будет освобожден от россиян. Нравится нам это или нет: настанет день, когда будет достигнут компромисс. Этот компромисс приведет к уступкам - будем надеяться, что с обеих сторон".

Социал-демократы хотят набрать предвыборные очки

Настойчивые заявления влиятельного в социал-демократической партии Рольфа Мютцениха порождает у мюнхенского регионального издания Merkur следующие вопросы: "Олицетворяет ли Мютцених новый курс Шольца, в том числе с учетом предстоящих выборов? Стоит ли он на стороне Папы римского, который заговорил о "белом флаге", и на стороне немецких избирателей, которые по меньшей мере в вопросе поставок ракет TAURUS в большинстве своем настроены скептически?".

Папа римский как голубь мира Фото: DW

Комментатор информационного телеканала n-tv тоже полагает, что заявление Рольфа Мютцениха о "замораживании" войны, сделанное на фоне нового голосования в бундестаге о поставках Украине немецких крылатых ракет Taurus, отражает не только его личное мнение, но и призвано укрепить авторитет его однопартийца Олафа Шольца и предвыборные позиции всей СДПГ: "В минувшие два года войны Шольц вновь и вновь старался создать себе имидж человека, который стремится отвести беду от немецкого народа. В ведомстве канцлера рассчитывают на благодарность избирателей".

В то же время нельзя не заметить очевидное противоречие между поддержкой некоторыми видными социал-демократами идеи "замораживания" войны и реальными действиями правительства ФРГ, которое сейчас как раз наращивает помощь Украине, отмечает комментатор.

"Это постоянное дистанцирование от собственных поступков наглядно показывает, что у СДПГ нет своего плана и четкого политического курса, и все больше усиливает подозрение, что партия хочет на приближающихся выборах набрать очки за счет Украины. Тем самым она волей-неволей подтверждает позиции "Альтернативы для Германии" (АдГ) и Вагенкнехт, причем парадоксальным образом именно тогда, когда канцлер ФРГ делает для широкой европейской поддержки Украины больше, чем когда-либо раньше", - отмечает n-tv, напоминая о пророссийском курсе правых популистов из АдГ и левых популистов из "Союза Сары Вагенкнехт" (BSW).

Жесткая критика "одурманенных трубкой мира"

Так на недавнем карнавале в Майнце изобразили Путина и лидеров популистских партий АдГ и BSW Фото: Arne Dedert/dpa/picture alliance

"Войну в Украине нельзя просто так заморозить, как это предлагает глава фракции СДПГ Рольф Мютцених - разве что в пользу агрессора Путина", - предупреждает выходящая на юго-западе ФРГ региональная газета Stuttgarter Zeitung в комментарии под заголовком "Одурманенные трубкой мира". Издание тоже считает, что социал-демократы пытаются таким способом противостоять "дешевому популизму" Сары Вагенкнехт и "ее праворадикальных конкурентов". Ничего предосудительного, отмечает издание, в таком стремлении нет, но только не путем "замораживания" войны в Украине.

"Жажда мира царит ведь не только в СДПГ, на рыночных площадях в Восточной Германии и по краям политического спектра. Наверняка и украинцы вот уже два года только о том и думают, как бы закончить эту войну. Но ведь на кону стоят не только те большие деньги, за которые мы поставляем им оружие и вооружаем собственный бундесвер. Надо прежде всего добиться того, чтобы Путин в конечном счете не заморозил бы свободу в Европе", - подчеркивает газета Stuttgarter Zeitung.

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