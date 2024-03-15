Главу фракции СДПГ раскритиковали за слова о заморозке войны

Несколько немецких политиков выступили с критикой Рольфа Мютцениха в связи с его высказыванием во время недавнего спора в бундестаге о поставках оружия в Украину.

Заместитель председателя Свободной демократической партии (СвДП) и вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики (Wolfgang Kubicki) обвинил лидера фракции социал-демократов (СДПГ) Рольфа Мютцениха (Rolf Mützenich) в "антиконституционном поведении" во время спора в бундестаге о поставках оружия в Украину. "Тот, кто, подобно господину Мютцениху, требует "последствий" для голосования за поведение, которое ему не нравится, безусловно, находится в состоянии войны с нашей конституцией", - заявил Кубики в интервью газете Redaktionsnetzwerk Deutschland в пятницу, 15 марта. Вице-председатель бундестага также рекомендовал Мютцениху "воздержаться от заявлений, направленных против статьи 38 Основного закона, которая гласит, что члены бундестага не связаны приказами и инструкциями и подчиняются только своей совести".

Незадолго до этого в ходе спора об уместности поставок Украине ракет TAURUS глава фракции СДПГ заявил: "Не пора ли нам не только поговорить о том, как вести войну, но и подумать о том, как заморозить войну и как ее потом закончить?", тем самым решительным образом высказавшись против поставок воюющей стране этого вида ракет. Агентство dpa отмечает также, что Мютцених был раздражен позицией председателя комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), которая, как и Кубики, проголосовала за поставку TAURUS, а также за то, что парламентская фракция включила ее в список ораторов на заседании.

Ряд политиков критикуют позиции Мютцениха и Шольца

"Замораживание войны означает смену парадигмы", - заявила Штрак-Циммерман, отвергая идею замораживания российской войны в Украине. В интервью радио Deutschlandfunk 15 марта председатель комитета по обороне ФРГ сказала, что потрясена заявлениями Ральфа Мютцениха, сделанными накануне в бундестаге. Штрак-Циммерман пояснила, что если лидер фракции СДПГ позволяет себе такие заявления, то "партия канцлера явно отходит от провозглашенного поворота" и потому "это должно было стать предметом интенсивного обсуждения в коалиции". "Основной вопрос заключался в том, как относиться к российскому империализму, принять его в определенной степени или продолжать стоять на пути деспота в Кремле", - подчеркнула председатель комитета по обороне.

Предложение Мютцениха вызвало недоумение, в том числе и у министра иностранных дел Германии Анналены Бербок (Annalena Baerbock), которая также поддержала идею круговых поставок Украине крылатых ракет. В таком случае Германия могла бы передать ракеты TAURUS Великобритании, а та, в свою очередь, поставила бы Украине новую партию дальнобойных ракет Storm Shadow. Как отмечают немецкие СМИ, глава МИД ФРГ "лишь покачала головой" в качестве реакции на высказывание Мютцениха.

"Господин Мютцених должен критически изучить то, что он сам подписал три недели назад, прежде чем произносить свои речи", - сказал эксперт Свободной демократической партии (СвДП) по вопросам обороны Маркус Фабер (Marcus Faber) , подразумевая принятую в феврале резолюцию, в которой правящая коалиция высказалась за территориальную целостность Украины, возвращение Крыма и поставку "дальнобойных дополнительных систем вооружений".

"Чтобы освободить Европу от "военных оков", Мютцених хочет заморозить войну. Тем самым СДПГ отказывается от цели остановить путинскую войну. Самые страшные преступления совершаются на оккупированных территориях. Заморозить? Невероятное предложение", - написал накануне в соцсети Х эксперт по внешней политике оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рёттген (Norbert Röttgen).

Бундестаг вновь не поддержал поставку ракет TAURUS Украине

Бундестаг в очередной раз однозначно отверг требование фракции ХДС/ХСС о поставке в Украину крылатых ракет TAURUS. 14 марта, депутаты подавляющим большинством голосов приняли рекомендацию комитета по иностранным делам отклонить соответствующее предложение оппозиционного блока. Накануне против поставок этих ракет на заседании бундестага вновь высказался канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). По мнению главы правительства, предоставление Украине крылатых ракет большой дальности сделают ФРГ участником войны.

В поименном голосовании приняли участие 690 депутатов. За отклонение предложения проголосовали 495 депутатов, 190 - выступили против, пятеро воздержались. С начала 2024 года предложение ХДС/ХСС о поставке TAURUS Украине "проваливается" в бундестаге уже третий раз. Хотя на сей раз даже некоторые представители правящей коалиции поддержали резолюцию оппозиционного блока.

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