"Союз Сары Вагенкнехт" против поставок оружия Киеву

На своем первом съезде, проходящем в субботу, 27 января, в Берлине, новая немецкая партия "Союз Сары Вагенкнехт - здравый смысл и справедливость" (Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit, BSW) позиционировала себя как объединение недовольных всего политического спектра. К членству в партии приглашаются, в частности, и сторонники правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ).

Лидер партии Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht), много лет возглавлявшая фракцию Левой партии в бундестаге вместе с Дитмаром Барчем (Dietmar Bartsch), среди прочего, потребовала от коалиционного правительства прекращения поставок вооружений Украине, настаивая на том, что войну можно быстро прекратить за столом переговоров. В числе других требований "Союза Сары Вагенкнехт" - импорт нефти и газа из России, а также значительное ограничение миграции в Германию. Ранее в партии заявляли, что будут добиваться отмены санкций в отношении Москвы.

Программа BSW: Прекращение помощи Киеву подтолкнет Россию к переговорам

В ходе однодневного съезда BSW, на котором собрались 450 первых членов партии, была единогласно принята программа для выборов в Европарламент, намеченных на 9 июня.

В ней зафиксировано требование прекратить военную помощь Киеву с тем, чтобы "побудить Россию вступить в переговоры". В документе утверждается, что стабильные и долгосрочные мир и безопасность в Европе "не могут быть обеспечены в условиях конфликта с ядерной державой - Россией", поэтому, говорится далее, новый европейский мирный порядок должен "включать в себя и Россию в долгосрочной перспективе".

"Союз Сары Вагенкнехт" отвергает переговоры о вступлении в ЕС с Украиной, Молдовой и Грузией

Кроме того, BSW добивается "моратория на расширение ЕС", категорически отвергая переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной, Молдовой и Грузией.

В программе партии, основанной 8 января, звучит резкая критика Евросоюза в его нынешнем виде. Среди прочего BSW настаивает на расширении полномочий государств-членов в принятии решений.

Кроме того, на съезде BSW планируется составить избирательный список для участия в европейских выборах, а также избрать правление, возглавляемое самой Вагенкнехт и бывшим лидером фракции Левой партии в бундестаге Амирой Мохамед Али (Amira Mohamed Ali).

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