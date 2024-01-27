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"Союз Сары Вагенкнехт" против поставок оружия Киеву

Евгений Жуков
Опубликовано 27 января 2024 г.Обновлено 27 января 2024 г.

Новая партия Германии "Союз Сары Вагенкнехт" позиционирует себя как прибежище для жителей ФРГ любой политической ориентации, недовольных политикой Берлина.

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Амира Мохамед Али, Сара Вагенкнехт и Оскар Лафонтен на съезде "Союза Сары Вагенкнехт"
Амира Мохамед Али, Сара Вагенкнехт и Оскар Лафонтен на съезде "Союза Сары Вагенкнехт"Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

На своем первом съезде, проходящем в субботу, 27 января, в Берлине, новая немецкая партия "Союз Сары Вагенкнехт - здравый смысл и справедливость" (Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit, BSW) позиционировала себя как объединение недовольных всего политического спектра. К членству в партии приглашаются, в частности, и сторонники правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ).

Лидер партии Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht), много лет возглавлявшая фракцию Левой партии в бундестаге вместе с Дитмаром Барчем (Dietmar Bartsch), среди прочего, потребовала от коалиционного правительства прекращения поставок вооружений Украине, настаивая на том, что войну можно быстро прекратить за столом переговоров. В числе других требований "Союза Сары Вагенкнехт" - импорт нефти и газа из России, а также значительное ограничение миграции в Германию. Ранее в партии заявляли, что будут добиваться отмены санкций в отношении Москвы.

Программа BSW: Прекращение помощи Киеву подтолкнет Россию к переговорам

В ходе однодневного съезда BSW, на котором собрались 450 первых членов партии, была единогласно принята программа для выборов в Европарламент, намеченных на 9 июня.

В ней зафиксировано требование прекратить военную помощь Киеву с тем, чтобы "побудить Россию вступить в переговоры". В документе утверждается, что стабильные и долгосрочные мир и безопасность в Европе "не могут быть обеспечены в условиях конфликта с ядерной державой - Россией", поэтому, говорится далее, новый европейский мирный порядок должен "включать в себя и Россию в долгосрочной перспективе".

"Союз Сары Вагенкнехт" отвергает переговоры о вступлении в ЕС с Украиной, Молдовой и Грузией

Кроме того, BSW добивается "моратория на расширение ЕС", категорически отвергая переговоры о вступлении в Евросоюз с Украиной, Молдовой и Грузией.

В программе партии, основанной 8 января, звучит резкая критика Евросоюза в его нынешнем виде. Среди прочего BSW настаивает на расширении полномочий государств-членов в принятии решений.

Кроме того, на съезде BSW планируется составить избирательный список для участия в европейских выборах, а также избрать правление, возглавляемое самой Вагенкнехт и бывшим лидером фракции Левой партии в бундестаге Амирой Мохамед Али (Amira Mohamed Ali).

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