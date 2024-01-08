Новая партия в Германии: чего добивается Сара Вагенкнехт?

Бывшая "звезда" немецких посткоммунистов Сара Вагенкнехт создала новую партию. Журналистам она рассказала о своих планах и позиции по актуальным политическим темам - миграции, защите климата и войне РФ против Украины.

В зале, где в Берлине проходят правительственные пресс-конференции, редко бывает аншлаг. Разве что тогда, когда в гости к столичной прессе приходит сам канцлер. 8 января канцлера не было. Но зал был все равно полон. Была премьера - первая пресс-конференция руководства зарегистрированной в этот день новой немецкой партии - "Союз Сары Вагенкнехт: за здравый смысл и справедливость" (Bündnis Sahra Wagenknecht - Für Vernunft und Gerechtigkeit, BSW).

Сара Вагенкнехт - бывшая "звезда" посткоммунистов - рассорилась с Левой партией, спровоцировала раскол ее фракции в бундестаге и создала со своими единомышленниками новое политическое объединение. По оценке политологов, BSW может создать серьезную конкуренцию как Левой партии, так и правопопулистской "Альтернативе для Германии" (АдГ).

Ограничить приток беженцев

Настоящей партийной программы у BSW еще нет, есть только короткий манифест. Детальную же партийную программу руководство партии намерено разработать только к следующим парламентским выборам в Германии через два года. Но Сара Вагенкнехт и ее соратники охотно отвечали на вопросы журналистов об отношении новой партии к тем или иным актуальным политическим темам.

Центр приема беженцев на территории бывшего аэропорта Тегель Фото: picture alliance/dpa

Одна из ключевых сейчас в ФРГ - приток беженцев, который BSW считает необходимым ограничить. "Если человек подвергается политическим преследованиям, - говорит Сара Вагенкнехт, - то он, разумеется, имеет право на убежище". Проблема, по ее выражению, в том, что в Германию прибывают не такие люди, а те, кто имеет возможность оплатить дорогу до Германии.

Поэтому Вагенкнехт выступает за то, чтобы уже на внешних границах ЕС - или в самих странах происхождения - проводить процедуру рассмотрения ходатайств об убежище. "Мы имеем дело с бесконтрольной миграцией, число прибывающих слишком велико", - заявила Вагенкнехт. Она считает необходимым во что бы то ни стало предотвратить появления в Германии "параллельных обществ", что, по ее словам, уже стало фактом во Франции, "где уже целые городские районы перестали быть отражением французского общества".

Против фанатизма в защите климата

Ошибочной считает лидер BSW и климатическую политику немецкого правительства, в частности решение уже в 2035 году запретить производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Вместо запрета, говорит Вагенкнехт, надо было побудить автоконцерны производить боле экономичные ДВС.

"Это то ноу-хау, которое у нас есть, мы в этой сфере ведущие в мире, - поясняет она. - И в мире по-прежнему останется очень много таких машин, что бы ни делал ЕС, их число в мире будет расти, так что для глобального климата можно было бы сделать больше, если бы мы здесь разрабатывали более экономичные двигатели, которые стали бы хитом нашего экспорта".

За мирные переговоры между Киевом и Москвой

BSW выступает против поставок вооружений Украине и за немедленное начало мирных переговоров между Киевом и Москвой. Отвечая на вопрос DW, приемлем ли для нее такой вариант мира, при котором Украина уступила бы России значительную часть своей территории, Сара Вагенкнехт напомнила о попытке в марте 2022 года начать переговоры в Стамбуле при посредничестве Турции.

На переговорах России и Украины в Стамбуле, март 2022 года Фото: Turkish Presidency via AP/picture alliance

Она считает, что в то время была возможность в ходе переговоров добиться такого результата, при котором российские войска отошли бы на те позиции, которые они занимали до 24 февраля 2022 года, а территориальные потери Украины ограничились бы отдельными регионами Донбасса и Крымом. Для этого, правда, Украина должна была бы гарантировать невступление в НАТО и неразмещение на своей территории каких бы то ни было структур альянса.

Что же касается оценки дальнейших планов российского президента, то перешедший из Левой парти в BSW Фабио де Маси (Fabio de Masi) предложил узнать о них, начав диалог с Владимиром Путиным. При этом соратник Вагенкнехт постарался развеять возникшее у многих наблюдателей в Германии впечатление, что новая партия и он лично близки к Кремлю.

Насколько далека новая партия от России?

В качестве довода де Маси привел историю с аферой Wirecard, при расследовании которой он сам якобы "оказался в фокусе предположительно российского шпиона в австрийском Ведомстве по охране конституции".

Фабио де Маси Фото: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

Кроме того, заявил де Маси, он "практически в одиночку выявил и обнародовал тот факт, что инвестор в сфере кибербезопасности, который шифровал и коммуникацию канцлера Шольца, имел вероятно тесные связи с Кремлем". А еще, по словам де Маси, он позаботился о том, чтобы своей должности лишился один из генконсулов России - потому что де Маси удалось выяснить, что его в свое время выслали из Австрии по подозрению в шпионаже.

Руководство новой партии особо подчеркивает свою независимость и удаленность от Москвы. Так, из поступивших в казну BSW пожертвований только два имеют отношение к России. Один перевод в размере 50 евро был осуществлен со счета в немецком банке и есть еще один в 25 евро. Тот факт, что эти пожертвования имеют отношение к России, казначей партии установил по IP-адресам.

Пожертвования и выборы

В BSW вообще крайне щепетильно относятся к пожертвованиям. К моменту регистрации партии их общая сумма составила 1,4 млн евро, сообщает казначей. Причем 90 процентов этих денег представляют собой мелкие пожертвования. Одна семейная пара перевела 50 тысяч евро, три частных лица - по 20 тысяч. Менее десяти пожертвовали по 10 тысяч. Именно начиная с 10 тысяч полагается указывать имя филантропа.

В конце января в Берлине пройдет первый съезд BSW, в июне партия намерена участвовать в выборах в Европарламент, на которых надеется получить как минимум 10 процентов голосов. Следующий этап - осенние выборы в трех федеральных землях на востоке Германии: Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге. В этих землях особенно сильны позиции правых популистов. И Сара Вагенкнехт не исключает, что при удачном выступлении ее партии на земельных выборах может сложиться ситуация, при которой без BSW будет невозможно сформировать дееспособное правительство.

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