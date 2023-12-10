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Союз Сары Вагенкнехт получает пожертвования из-за границы

Сергей Куприков
10 декабря 2023 г.

Новое политическое объединение получает значительную финансовую поддержку и добровольно придерживается строгих правил партийного финансирования.

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Сара Вагенкнехт, бывший лидер Левой партии в Германии
Сара ВагенкнехтФото: Joerg Carstensen/picture alliance

Новое политическое объединение, созданное политической звездой Левой партии Сарой Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht), Союз Сары Вагенкнехт (ССВ), получил многочисленные пожертвования из-за рубежа. Как сообщило в воскресенье, 10 декабря, издание Bild am Sonntag, пожертвования поступили не только из европейских стран. В ССВ подтвердили эту информацию, не уточняя детали. Каждое из пожертвований не превышает сумму в 1000 евро. Организация Вагенкнехт, хотя и не является политической партией, добровольно следует правилам партийного финансирования, установленным в Германии, отметили в Союзе. Они не разрешают принятие пожертвований из стран, не входящих в Европейский Союз, на сумму в более чем 1000 евро.

Как заявил казначей Союза Сары Вагенкнехт Ральф Зуйкат (Ralf Suikat), все переводы на большие суммы, поступившие из-за границы без предварительного согласования, отправляются отправителям назад. За семь недель с момента образования ССВ он собрал около 1,1 миллиона евро. Среди пожертвований, поступивших от спонсоров из Германии, есть и крупные переводы в 20 000 и 50 000 евро.

Эксперты: Союза Сары Вагенкнехт может обойти правила финансирования партий

Ряд экспертов, в том числе правовед Софи Щёнбергер (Sophie Schönberger), высказывают подозрение, что ССВ в финансовых вопросах может, несмотря на свои заверения, обойти строгие правила получения денег из-за рубежа в силу того, что организация не является партией и официально на нее эти правила не распространяются.

Сара Вагенкнехт планирует создание партии на базе ССВ в январе 2024 года. По данным журнала Der Spiegel, 27 января в Берлине пройдет организационный съезд новой партии. Первоначально планируется создание ее земельных отделений в Тюрингии, Бранденбурге и Саксонии, где в следующем году пройдут земельные выборы. Кроме того, новая партия намерена принять участие в выборах в Европарламент.

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